Artemis II capturó un histórico "ocaso terrestre" mientras sigue su camino de regreso a la Tierra

Casi seis décadas después de que el mundo se impactara con el "amanecer" de nuestro planeta desde el espacio, la tripulación de Artemis II cambió la perspectiva. Mientras emprendían el camino de vuelta, los astronautas registraron cómo la Tierra se escondía detrás del relieve lunar, una imagen que la NASA difundió este martes como el "ocaso" de nuestro hogar. En la captura, el cuerpo terrestre contrastó con un suelo lunar que exhibió matices marrones y grisáceos, confirmando que la vista desde los 6.500 kilómetros de altura es drásticamente distinta a la que tuvieron los pioneros de los años 60.

El viaje no solo dejó imágenes para la posteridad, sino que borró de los libros de historia el récord de distancia que la Apolo 13 mantuvo por más de medio siglo. Al situarse a 406.771 kilómetros de nuestro mundo, la cápsula Orión se convirtió en el vehículo tripulado que más lejos se adentró en el vacío. Esta hazaña, que superó por 6.000 kilómetros la marca anterior, provocó el festejo inmediato de la NASA y del presidente Donald Trump, quien felicitó a la tripulación por demostrar que Estados Unidos recuperó su capacidad de lograr lo imposible en el espacio.

Las fotos del Apolo y del ARTEMIS II, comparadas

La experiencia visual de los cuatro tripulantes (Wiseman, Koch, Glover y Hansen) superó cualquier guión cinematográfico. Sentados junto a las escotillas durante siete horas, observaron cráteres dobles con forma de "muñeco de nieve" y regiones de la cara oculta que nunca antes se vieron iluminadas durante la era Apolo. El piloto Victor Glover describió el eclipse solar y las sombras verdosas del terreno como un espectáculo de ciencia ficción, mientras la nave rodeaba el satélite antes de enfocar su trayectoria hacia las costas de California.

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En medio del icónico momento, la tripulación encontró espacio para el simbolismo y el homenaje personal. El comandante Wiseman y sus compañeros elevaron un pedido a la NASA para nombrar dos cráteres específicos: uno como "Integrity", en honor al espíritu de su nave, y otro en memoria de Carroll Taylor Wiseman, la fallecida esposa del líder de la misión. Por su parte, Christina Koch reafirmó el compromiso del equipo con el planeta de origen al asegurar que, aunque estas misiones son una inspiración, la humanidad siempre elegirá a la Tierra como su destino final.

El cronograma de regreso ya entró en su cuenta regresiva para el amerizaje previsto para este viernes. Tras pasar 40 minutos en la órbita de máxima tensión, la Orión abandonó la influencia gravitatoria lunar y ahora navega a gran velocidad hacia el Océano Pacífico. El éxito de este sobrevuelo allanó el camino para que la agencia espacial ajuste sus planes de aterrizaje tripulado, con la mira puesta en que un pie humano vuelva a tocar el polvo lunar en el año 2028.

A 406.000 km, los astronautas de Artemis II se convierten en los humanos que viajaron más lejos de la Tierra

El susurro de la historia: de Lovell a Artemis

La misión contó con un acompañante invisible: Jim Lovell, el legendario miembro del Apolo 8 que falleció en 2025. A través de una grabación, el veterano les pidió a los nuevos exploradores que no descuidaran la vista del paisaje a pesar de las exigencias del tablero. La icónica foto de 1968 tomada por William Anders, que cambió la conciencia ambiental del mundo, encontró su espejo en las tomas digitales que la tripulación actual procesó durante el lunes.

Gracias a la mayor altitud de vuelo respecto a sus predecesores, la tripulación documentó áreas del lado lejano de la Luna con una iluminación inédita. Jenni Gibbons, desde el control en Houston, explicó que estas observaciones permitieron identificar matices de color y formaciones que escaparon a la vista de las cámaras del siglo pasado. Este material científico servirá para planificar los sitios de descenso de las próximas misiones que buscarán establecer bases permanentes.

El regreso de la cápsula Orión este viernes frente a California marcará el cierre de una prueba de fuego para los sistemas de soporte vital y el escudo térmico. El amerizaje (es decir, la maniobra controlada en la que una aeronave o cápsula espacial se posa sobre una superficie acuática), será la prueba definitiva de que la tecnología actual puede traer a salvo a una tripulación desde distancias de espacio profundo. Una vez que los paracaídas se desplieguen sobre el océano, la NASA empezará la auditoría técnica para confirmar si el próximo salto hacia 2028 es viable bajo los parámetros actuales de seguridad.

TC / EM