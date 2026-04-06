Los cuatro astronautas de la misión lunar Artemis II de la NASA se convirtieron este lunes en los seres humanos en volar a mayor distancia de la Tierra, mientras se preparan para observar zonas de la Luna solo vistas mediante imágenes tomadas por satélites. El equipo batió el récord anterior de 400.171 kilómetros establecido por la misión Apolo 13 en la década de 1970.

La nave Orion viaja alrededor de la Luna para llevar a cabo un sobrevuelo histórico, durante el cual dedicarán más de seis horas a analizar y documentar las características de la superficie lunar, antes de emprender el regreso. Se espera que durante el día de hoy esta misión supere en más de 6.600 kilómetros la anterior marca, para alcanzar 406.778 kilómetros de distancia.

"Es un día histórico y sé lo ocupados que estarán, pero no se olviden de disfrutar la vista", dijo Jim Lovell, quien participó en las misiones Apolo 8 y 13, a la nueva generación de astronautas en una grabación realizada poco antes de su muerte el año pasado. "Estoy orgulloso de pasarles la antorcha mientras orbitan alrededor de la Luna", añadió.

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La misión de la nave Orion, en la que viajan los estadounidenses Christina Koch, Reid Wiseman y Victor Glover, junto con el canadiense Jeremy Hansen, ingresó a lo que la NASA denomina la esfera de influencia lunar el lunes por la tarde para llevar a cabo el primer sobrevuelo lunar desde 1972. El periodo de observación del satélite de la Tierra durará cerca de siete horas.

La agencia espacial estadounidense publicó el domingo una imagen tomada por la tripulación en la que se ve la Luna y su Cuenca Oriental. "Esta misión marca la primera vez que toda la Cuenca ha sido vista por ojos humanos", dijo la NASA. Se trata de un enorme cráter parecido a una diana que ya había sido fotografiado antes por cámaras en órbita.

La NASA señaló que la tripulación de Artemis completó una prueba para asegurarse que el pilotaje manual funciona y también revisó su plan de observación científica para identificar y fotografiar diversos accidentes geográficos de la superficie lunar.

Los astronautas recibieron formación en geología para poder fotografiar y describir los rasgos lunares, incluidos antiguos flujos de lava y cráteres de impacto. Verán la Luna desde un punto de vista único en comparación con las misiones Apolo de las décadas de 1960 y 1970. Podrán observar la superficie completa y circular de la Luna, incluidas las regiones cercanas a ambos polos.

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Transmisión en vivo

El sobrevuelo durará cerca de siete horas, desde las 14H45, hora del este de Estados Unidos (18H45 GMT) para terminar sobre las 21H20 (01H20 GMT). La NASA transmitirá el sobrevuelo en su página web, así como en YouTube, Amazon y Netflix, con comentarios tanto de astronautas a bordo de la nave espacial como de expertos en el centro de Control de Misión en Houston, Texas. Dada la distancia, la NASA ha advertido que la calidad del video en la transmisión en vivo puede ser deficiente en algunos momentos.

Silencio absoluto

Habrá un periodo de unos 40 minutos durante los que la comunicación con Artemis II será nula, mientras los astronautas pasan por la cara oculta de la Luna.

Hitos históricos

Por primera vez una mujer, Christina Koch; un hombre negro, Victor Glover, y un astronauta no estadounidense, Jeremy Hansen, alcanzarán a la Luna.

Hasta ahora, solo los astronautas de las misiones Apolo han alcanzado el satélite, entre 1968 y 1972.

Poco después de iniciar el sobrevuelo, la tripulación de Artemis II también estará a la mayor distancia de la Tierra alcanzada por cualquier humano: 406.772 kilómetros. Así, superará por 6.600 kilómetros el récord de del Apolo 13.

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Como una pelota de baloncesto

Los vuelos de las misiones Apolo llegaron a realizar sobrevuelos a unos 110 kilómetros sobre la superficie lunar, pero la tripulación de Artemis II estará a 6.500 kilómetros de distancia en el punto más cercano. La nave seguirá una cuidadosa trayectoria para dar una vuelta alrededor de la Luna sin entrar en su órbita. Esa distancia permitirá a los astronautas ver completa la superficie de la Luna, incluidas regiones cerca a sus dos polos. Verán el satélite "más o menos del tamaño de un balón de baloncesto sostenido con el brazo extendido", explicó Noah Petro, director del aboratorio de geología planetaria de la NASA.

La cara oculta de la Luna

El sobrevuelo pasará por la cara oculta de la Luna. Los astronautas de la misión Apolo también la sobrevolaron, pero estaban muy cerca para verla en su totalidad. La actual tripulación podrá ver regiones que hasta ahora solo habían sido captadas por dispositivos robóticos de imagen.

Los astronautas han entrenado durante años para observar y describir las formaciones geológicas de la Luna de la manera más exacta posible. Con esta información, los científicos de la NASA esperan conocer nuevos datos sobre la composición de la Luna y su historia.

Eclipse solar

Hacia el final del sobrevuelo, los astronautas experimentarán un fenómeno extraño: un eclipse solar. Durante unos 53 minutos, su nave estará perfectamente alineada con la Luna y el Sol, lo que hará que la estrella desaparezca de la vista. Tendrán entonces la oportunidad de estudiar la la corona solar, la capa más externa de la atmósfera del Sol, que se volverá visible como una especie de halo luminoso. También estarán atentos a posibles destellos de luz causados por meteoritos que choquen contra la superficie lunar.

El "amanecer de la Tierra"

En un momento, los astronautas podrán ver a la Tierre desaparecer y reaparecer detrás de la Luna. Su posición les permitiría recrear el famoso "amanecer de la Tierra" fotografiado por la misión del Apolo 8 en 1968. El astronauta William Anders en su icónica fotografía capturó el brillante azul de la Tierra contra la inmensa oscuridad del espacio, con la superficie monocromática y llena de cráteres de la Luna en primer plano.

ds