En su programa por NetTV y Radio Perfil, Marcelo Longobardi destacó el trabajo de la misión Artemis II, que este lunes llegó al lado oscuro de la Luna y remarcó no solo la hazaña a nivel científico y tecnológico, tras los recortes presupuestarios del gobierno estadounidense, sino también a nivel humano, señalando en paralelo los riesgos físicos que implica el hecho y el posible impacto en el cuerpo de los astronautas.

Artemis: una hazaña y el intento de doblegar la violenta naturaleza del cosmos

Estaba anotando una idea que se me acaba de ocurrir, que es que si el hombre en alguna oportunidad podrá doblegar la violenta naturaleza del cosmos, que es extremadamente violenta.

Vamos a arrancar con algunos comentarios sobre la misión Artemis II, siendo que ha sido ayer el tema del día, con independencia de Irán.

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Como ustedes saben, la nave Artemis y su desprendimiento, que se llama Orión, finalmente ha logrado sobrevolar el famoso lado oscuro de la Luna y llegó a donde jamás había llegado el hombre, 466.778 kilómetros de distancia. Evidentemente una hazaña del hombre, una hazaña de la NASA, una hazaña de la ciencia y de la tecnología, y una hazaña que zafó de los recortes que el presidente Donald Trump impuso a la NASA.

Al poco tiempo de asumir, procuró recortarle presupuesto a la NASA de manera bastante significativa cuando operaba esta oficina conducida por Elon Musk que aspiraba a recortar todos los gastos de la administración norteamericana, como consecuencia del déficit de la deuda.

La misión Artemis II inicia la fase final de su aproximación a la Luna

En cualquier caso, esta hazaña ocurrió finalmente ayer. Los astronautas que ahora deben volver, la nave ya ha iniciado su regreso a la Tierra, y hay una serie de cuestiones inclusive de carácter médico, que tiene que ver con el impacto que produce la violenta naturaleza del cosmos en el cuerpo humano.

Por ejemplo, encontré esta mañana este dato respecto de una cosa llamada intolerancia ortostática, que es una eventual disfunción cardiovascular frecuente al readaptarse a la gravedad de la Tierra después de períodos prolongados en microgravedad.

Hay una serie de cuestiones bien complejas en cómo el espacio afecta al aspecto físico de los astronautas. De hecho hubo uno de las últimas misiones que volvió sordo. Así que es una hazaña múltiple, no solo de la ciencia y la tecnología, sino también de las personas que, efectivamente, las cuatro que lograron semejante hazaña.

En su oportunidad, el presidente Trump procuró unos recortes bastante significativos en la NASA en 5600 millones de dólares en materia de astrofísica, exploración del sistema solar exterior, estación espacial internacional, cancelación de 40 misiones científicas y otras cuestiones.

Zafó de los recortes el programa Artemis, que logró semejante hazaña. Zafó la idea de una base lunar, ¿saben ustedes la temperatura de la Luna? Zafó un telescopio espacial que lleva el nombre de "Nancy Grace Roman", que fue una astrónoma muy importante, una de las primeras astrónomas que tuvo la NASA como jefa ejecutiva, se la conoce como la madre del telescopio Hubble y hay un telescopio que lleva su nombre, ese programa safó. Hubo intentos de Trump y de Elon Musk de recortar estos presupuestos, pero gracias a Dios el de Artemis zafó.

La Luna tiene temperaturas tremendas, en el rango de 170 y pico de grados bajo cero y de 127 grados sobre cero, esta, que es la más alta, es casi el punto de ebullición del agua, te hervís, como un sapo, si te sacás el traje. Y la mínima temperatura en la Luna es de 173 grados bajo cero. Por momento hace un calor infernal, por ejemplo 130 grados, y esto lo menciono por el hecho de que hay programas, hay ideas, de habitar la Luna, pero supongo que sería muy aburrido, no habría mucho para hacer.

Acá se presenta un desafío muy interesante, que es que si el hombre es capaz de doblegar la violencia del espacio, porque el espacio es un lugar violento, un lugar indomable. En eso está el mundo. El próximo paso de Artemis es instalar una base en la Luna que sirva posteriormente para llegar a un lugar aún más violento, que es Marte, que es directamente inhabitable.

Estos proyectos sirven mucho para el avance de la tecnología, para la inspiración de las personas, son misiones inspiradoras que de alguna forma u otras terminan conectando al mundo. Ayer todos mirábamos a la nave Orión pasando por al famoso lado oscuro de la Luna.

El disco de Pink Floyd nunca habló de la Luna

Me veo en la obligación de formular una urgente aclaración, para todos aquellos que han dicho por la tele ayer, que el lado oscuro de la Luna inspiró a la música de Pink Floyd. Si hay algo que no tiene que ver con la Luna, es el disco "El lado oscuro de la Luna".

Porque la tele ilustra las imágenes con dos temas musicales, uno el que se usó en la película Odisea del Espacio, que es una obra maravillosa de un músico alemán llamado Richard Strauss que habla de Zarathustra.

La obra de Pink Floyd se llama, efectivamente, "El lado oscuro de la Luna" y ayer escuchaba en la tele que decían que es lo que inspiró al famoso disco, que trata sobre cualquier otra cosa que no sea la Luna, no hay ninguna vinculación entre una cosa o la otra.

"El lado oscuro de la Luna", que estuvo 700 semanas primero en los rankings mundiales de venta de discos en los años '70, se grabó entre el 72' y el '73 en Abbey Road, en Londres, y vendió 45 millones de copias, convirtiéndose en el tercer álbum más vendido de todos los tiempos, y fue lanzado el 1 de marzo de 1973 y la temática de "El lado oscuro de la Luna" tiene que ver con la locura, que es un tema recurrente en toda la obra de Pink Floyd, la locura, la guerra, la avaricia, la codicia, el miedo a la muerte, y siempre inspirada en un sujeto llamado Syd Barrett, que fue el fundador de Pink Floyd y que terminó enloquecido, internado, por exceso de consumo de LSD.

Astronautas de Artemis vislumbran partes de la Luna nunca antes vistas por la humanidad

Pink Floyd nunca pudo salirse de ese conflicto de Syd Barrett y muchas de sus obras explican lo que le pasó. Por lo tanto, esta obra extraordinaria trata sobre la locura, y "el lado oscuro", se refiere al lado oscuro de las personas, bajo el argumento de que todos tenemos un lado oscuro. El título es una metáfora del lado oscuro de la mente humana, que no tiene nada que ver con la astronomía, ni el lado oscuro de la Luna, ni el frío, ni el calor, ni los astronautas.

En esta obra se encuentra que cada tema, cada canción, está dedicada a problemas bastante escabrosos y bien complejos, por ejemplo el tiempo, "vivimos sin ser conscientes del paso del tiempo hasta que es demasiado tarde". La canción se llama "Time", obviamente, arranca con ese famoso estruendo de relojes.

"Money", famosísima canción, trata sobre la obsesión por la riqueza, como una distorsión moral y la corrupción de espíritu. "Us and them", "Ellos y nosotros", es una obra maravillosa de Pink Floyd muy actual, trata sobre la guerra, la guerra vista desde la perspectiva de los soldados.

La guerra es otro tema recurrente por Pink Floyd porque los padres de ellos protagonizaron la Segunda Guerra Mundial, alguno ha muerto inclusive, entonces este tema trata de lo absurdo de la guerra desde la perspectiva de los soldados rasos que mueren por decisiones que toman otros.

La venta de terrenos en la Luna

Hay un señor, llamado Dennis Hope, que aún vive, tiene 78 años, que ganó 15 millones de dólares vendiendo lotes en la Luna, mucha gente le compró terrenos, por ejemplo el presidente Reagan, el presidente Carter, Michael Jackson, que ha comprado chacras directamente.

El tipo le mandó una carta a la ONU, diciendo que reclamaba ser el dueño de la Luna. Y como la ONU nunca le contestó, se declaró el propietario de la Luna. Hay un tratado internacional que establece que la Luna es un bien común internacional, que no va a ser así porque hay una carrera entre Estados Unidos y Rusia, y ahora entre Estados Unidos y China, por el dominio de la Luna y por el dominio de sus minerales.

Pero a este personaje extraordinario se le ocurrió declararse propietario de la Luna bajo el argumento de que la ONU no le contestó sus reclamos y dio por sentado que la falta de respuestas definía que era el dueño de la Luna. Se llama Dennis Hope y se hizo millonario, además escribió unas leyes y se puso a vender terrenos y tuvo bastante éxito, porque le ha vendido terrenos en la Luna a muchas personalidades.

AS/ff