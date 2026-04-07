martes 07 de abril de 2026
INTERNACIONAL
Conflicto en Medio Oriente

Irán prepara su capacidad bélica total ante las amenazas de destrucción de Donald Trump

El primer vicepresidente iraní, Mohamad Reza Aref, afirmó que el gobierno ha diseñado planes de contingencia para proteger su infraestructura. Su declaración surge luego de que el mandatario estadounidense advirtiera sobre una ofensiva total contra Teherán.

Mohammad Reza Aref
Mohamed Rezá Aref es vicepresidente de Irán desde el 28 de julio de 2024 en el gabinete de Masoud Pezeshkian

El gobierno de Irán buscó proyectar una imagen de control: el primer vicepresidente, Mohamad Reza Aref, aseguró que el país asiático completó los preparativos necesarios para enfrentar cualquier tipo de agresión militar por parte de Estados Unidos o Israel. A través de un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, respondió directamente a la retórica del presidente Donald Trump, quien horas antes había amenazado con la posibilidad de aniquilar una “civilización entera” si Irán no cedía a sus demandas antes de la medianoche.

Según declaró el alto funcionario: “La seguridad nacional y la sostenibilidad de las infraestructuras son objeto de cálculos precisos. El gobierno ultimó al detalle las medidas necesarias para todos los escenarios”.

Aref subrayó que los servicios de inteligencia y las fuerzas de defensa iraníes analizaron cada variable del conflicto, sugiriendo que Teherán no será tomado por sorpresa ante un bombardeo masivo contra sus recursos estratégicos.

Noticia en pleno desarrollo...

