Irán prepara su capacidad bélica total ante las amenazas de destrucción de Donald Trump

El gobierno de Irán buscó proyectar una imagen de control: el primer vicepresidente, Mohamad Reza Aref, aseguró que el país asiático completó los preparativos necesarios para enfrentar cualquier tipo de agresión militar por parte de Estados Unidos o Israel. A través de un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, respondió directamente a la retórica del presidente Donald Trump, quien horas antes había amenazado con la posibilidad de aniquilar una “civilización entera” si Irán no cedía a sus demandas antes de la medianoche.
Según declaró el alto funcionario: “La seguridad nacional y la sostenibilidad de las infraestructuras son objeto de cálculos precisos. El gobierno ultimó al detalle las medidas necesarias para todos los escenarios”.
Aref subrayó que los servicios de inteligencia y las fuerzas de defensa iraníes analizaron cada variable del conflicto, sugiriendo que Teherán no será tomado por sorpresa ante un bombardeo masivo contra sus recursos estratégicos.
