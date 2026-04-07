Irán amenaza con una respuesta "multiplicada" y el corte total de energía ante el ultimátum de Trump

El régimen de Irán, a través de su Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), difundió videos y comunicaciones que exhiben misiles y lanzacohetes en respuesta al ultimátum de 48 horas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Así, el mensaje de Teherán fue contundente: “se acabó la moderación” y su respuesta será más intensa que los ataques previos, con un enfoque que incluye objetivos táctico‑económicos estratégicos en la región.

Según lo previsto, Washington exige la reapertura total del estratégico Estrecho de Ormuz, desbloqueado en los últimos meses por Irán, así como soluciones claras al uranio enriquecido y garantías internacionales para la libre navegación. El presidente estadounidense advirtió que, de no haber acuerdo antes de las 21:00 hora de Argentina, podría ordenar una amplia ofensiva militar que incluya instalaciones de energía, puentes e infraestructuras.

Además de ello, en sus palabras más dramáticas hasta ahora, Trump afirmó que si Irán no cumple, “una civilización entera morirá esta noche”, frase que ha sido interpretada como una severa advertencia de violencia.

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Trump emitió un ultimátum de 48 horas exigiendo que Irán libere el tráfico en Ormuz

En respuesta, Irán rechazó el ultimátum, calificándolo de acción “impotente, nerviosa y desequilibrada” y advirtió que responderá “más allá de la región” si se concretan ataques contra su territorio o infraestructuras críticas de energía y transporte. Su objetivo de futuras acciones no será solo militar, sino táctico‑económico —incluyendo la interrupción prolongada del suministro de petróleo y gas en el Golfo— durante años si sigue la ofensiva.

Sin dudas, el Estrecho de Ormuz es un punto geoestratégico que canaliza cerca del 20% del petróleo que se comercializa en el mundo. Su bloqueo o cierre temporal interrumpe no solo el flujo energético sino también el funcionamiento de mercados y economías globales. Irán ha advertido que ese paso “no volverá a su estado anterior”, anticipando un posible “nuevo orden” en el Golfo si continúa la presión militar estadounidense.

Irán lanzó ataques con drones y misiles contra Israel y Kuwait tras rechazar el ultimátum

A causa de ello, Estados Unidos ha diseñado una operación destinada a liberar Ormuz si no se alcanza un acuerdo, aunque fuentes militares señalan que será un desafío complejo debido a defensas estratégicas desplegadas por Irán en las islas del estrecho, apoyadas incluso con tecnología y logística de aliados.

El petróleo se dispara y la AIE advierte de un "Abril Negro"

El barril de West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, registró un alza del 2,5%, situándose por encima de los 115 dólares. A su vez, el Brent europeo se mantiene cerca de los 110 dólares, mostrando fluctuaciones constantes desde que se inició la ofensiva combinada de Estados Unidos e Israel.

Su tensión escaló físicamente este martes con bombardeos estadounidenses sobre la isla de Jark. Este punto es vital para la economía de Teherán, ya que desde allí se exporta aproximadamente el 90% del crudo iraní.

Así, Fatih Birol, director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), lanzó una advertencia sombría sobre el futuro inmediato. Según Birol, el mundo se enfrenta a una "triple crisis" (petróleo, gas y alimentos)."Marzo fue muy difícil, pero abril será mucho peor. Nos adentramos en un 'abril negro'", sentenció Birol, señalando que si el bloqueo en Ormuz persiste, se perderá el doble de productos refinados que el mes anterior.

La escalada con la Guardia Revolucionaria ha elevado precios desde mínimos de 55 USD (año bajo)

Pese a la retórica incendiaria de Trump, quien habla de un "cambio de régimen total" y de mentes "menos radicalizadas" en el horizonte, sus acciones reales siguen siendo impredecibles. En el pasado, el mandatario ha prorrogado plazos similares, lo que mantiene a los inversores en vilo.

MV /EM