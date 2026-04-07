Trump baraja la posibilidad de tomar el control del petróleo iraní

Mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reflexiona sobre tomar el control del sector petrolero de Irán, una posible ventaja toma forma en su pensamiento: ampliar el dominio energético global de EE.UU. para ganar influencia comercial frente a China, según personas familiarizadas con el asunto.

Trump discutió repetidamente esa posibilidad el lunes, presentándola como un beneficio para Estados Unidos incluso mientras reconocía los riesgos políticos de involucrarse aún más en Medio Oriente.

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“Si pudiera elegir, ¿qué me gustaría hacer? Tomar el petróleo, porque está ahí para tomarlo. No hay nada que puedan hacer al respecto”, dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca. “Desafortunadamente, la opinión pública estadounidense quiere que volvamos a casa. Si fuera por mí, tomaría el petróleo, lo conservaría. Ganaría mucho dinero”.

Trump ya ha demostrado su creencia de que controlar los flujos de petróleo otorga poder en el escenario global: EE.UU. derrocó a Nicolas Maduro en Venezuela y alcanzó un acuerdo con el gobierno restante para explotar las reservas del país. Pero el enfoque en el crudo iraní también responde a varios factores, incluida la convicción de Trump de que llevar los flujos energéticos de Teherán a la órbita estadounidense podría fortalecer su poder de negociación frente a su par chino Xi Jinping, según las personas, que pidieron no ser identificadas.

Funcionarios del gobierno de Trump han discutido lo que consideran una disminución de la influencia de Pekín como resultado de las operaciones de EE.UU. tanto en Venezuela como en Medio Oriente, según una de las personas. China es un importante importador de crudo, y el cierre efectivo del estrecho de Ormuz debido a la guerra con Irán ha restringido la oferta, elevando los precios del petróleo y el gas.

Ejercer control a largo plazo sobre la energía iraní representaría una tarea enorme que probablemente requeriría una inversión mucho mayor de dinero y personal estadounidense en el conflicto, además de generar más cuestionamientos sobre el derecho internacional. Encuestas muestran que la mayoría de los estadounidenses quiere un fin rápido de la guerra, mientras enfrentan precios más altos de la gasolina.

Un funcionario de la Casa Blanca dijo que a Trump le gusta la idea de tomar el petróleo de Irán, pero advirtió que no existen planes formales para hacerlo y que no forma parte del programa actual. Trump tampoco incluyó el control de las instalaciones energéticas de Teherán entre las condiciones para un posible acuerdo que ponga fin a las hostilidades antes de su plazo del martes.

Es probable que Pekín vea las implicaciones de la guerra con Irán de manera diferente, mientras Trump lucha por asegurar el respaldo de aliados y traslada recursos militares desde Asia hacia Medio Oriente. A diferencia de otros líderes asiáticos, Xi aún no ha comentado directamente sobre el conflicto, pero China ha pasado años preparándose para un escenario así: acumulando grandes reservas, impulsando la producción doméstica de hidrocarburos y desarrollando una amplia industria de energías renovables.

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China y su sector de refinación sufrirán si el petróleo se mantiene en los niveles actuales, pero el país también tiene una gran capacidad para soportar el dolor económico, algo que el gobierno de Trump ya subestimó cuando impuso aranceles punitivos en 2025.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo en un comunicado que se opone al uso de la fuerza para “infringir los derechos e intereses legítimos de otros países”, y agregó que “la soberanía, seguridad e integridad territorial de Irán deben ser respetadas, así como su soberanía plena y permanente sobre sus recursos naturales”.

Los comentarios de Trump el lunes se producen antes de su visita del 14 y 15 de mayo a Pekín para una cumbre con Xi, una prueba clave para las dos mayores economías del mundo. Estados Unidos y China han intercambiado aranceles y han buscado presionar las cadenas de suministro del otro, incluidos minerales críticos e imanes esenciales para la manufactura moderna. El mayor shock energético global en décadas solo ha complicado esa dinámica.

El botín del vencedor

Trump ha lamentado en reiteradas ocasiones que EE.UU. no tomara el petróleo de Irak tras la invasión de 2003, calificándolo como un error estratégico al renunciar a reservas que, según él, podrían haber compensado el costo de las operaciones militares.

“Al vencedor le corresponde el botín”, dijo Trump en una conferencia de prensa el lunes. “He dicho: ‘¿Por qué no lo usamos?’. Al vencedor le corresponde el botín, y nosotros no lo tenemos”.

Por ahora, Trump parece más enfocado en abordar la casi parálisis del flujo de petróleo, gas natural y fertilizantes a través del estrecho de Ormuz, alternando entre exigir que Irán lo reabra y sugerir que otros países, incluida China, patrullen la vía.

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Trump dijo que si Irán no abre el estrecho al “libre tránsito”, EE.UU. atacará puentes y plantas eléctricas del país el martes por la noche, hora de Washington.

Consultado sobre si toleraría que Irán impusiera un peaje a los petroleros, Trump planteó que EE.UU. podría en su lugar cobrar a los buques por cruzar el estrecho. Por separado, también sugirió que EE.UU. podría tomar la isla de Kharg, un centro clave de exportación petrolera iraní.

“Tomar el petróleo, como dice Trump, puede tener más que ver con los barriles en sí que con negociar con Pekín”, dijo Kevin Book, director gerente de ClearView Energy Partners. “Pero la influencia es influencia, ya provenga de la casualidad o de la estrategia”.

GZ