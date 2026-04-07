Caen acciones y bonos argentinos en sintonía con otra jornada negativa para los mercados internacionales

En el plano local, las acciones argentinas cotizan a la baja al igual que los bonos, que sufren por las presiones internacionales. Esto se da en un contexto internacional adverso, en el que los principales índices de Wall Street operan a la baja, mientras que los precios del petróleo volvieron a superar los US$ 110 por barril.

El inminente plazo impuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump, para un acuerdo con Irán amenaza con una nueva escalada en Medio Oriente y asusta a los inversores.

Wall Street opera con cautela ante el vencimiento del ultimatum que Donald Trump le da a Irán

Así, en Wall Street los ADRs de empresas argentinas caen hasta 3% de la mano de Banco Macro, seguido de BBVA y Banco Supervielle que caen 2,7% respectivamente (-2,2%). Se destaca el avance de Loma Negra (+0,7%).

Así, la deuda soberana abre mayormente en rojo en Nueva York. Dentro de ella, los papeles que más caen son: el Global 2041 (-0,3%), y el Global 2038 (-0,3%). Esta tendencia se replica en el mercado local con descensos de los Bonares 2038 y 2041 por hasta 0,8%. Así, el riesgo país sube 1,8% en el día y llega a los 622 puntos básicos, según el banco J.P. Morgan.

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 cae 0,74%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, retrocede 1,05%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,66% a la baja.

Mercado local y cotización del dólar

El S&P Merval permanece casi plano y opera en 3.006.522,340 puntos. Las acciones que más avanzan son: Ternium (+2,5%), YPF (+2,1%), y Loma Negra (+1,6%).

Este martes 7 de abril, el dólar oficial cotiza a $1.365 para la compra y a $1.415 para la venta en el Banco Nación (BNA). El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, cotiza a $1.396. El dólar Blue cotiza a $1380 para la compra y a $1.400 para la venta.

Respecto a la jornada de ayer, el dólar oficial se mantiene sin cambios en su cotización mientras que el dólar mayorista sube 3 pesos y el dólar Blue cotiza al mismo valor.

El ultimatum de Trump a Irán

Este martes 7 de abril a las 20 (hora del Este de los Estados Unidos) vence el plazo del ultimátum que Donald Trump le dio a Irán para alcanzar un acuerdo diplomático, dar paso a un cese de fuego y reabrir el estrecho de Ormuz. De lo contrario, el presidente de Estados Unidos amenazó con nuevos ataques dirigidos directamente hacia las centrales eléctricas y puentes iraníes.

"El martes será el Día de la Central Eléctrica y el Día del Puente, todo en uno, en Irán. ¡No habrá nada igual! ¡Abran el maldito estrecho, malditos locos, o vivirán en el infierno! ¡Ya verán! Alabado sea Alá. Presidente DONALD, J. TRUMP", lanzó el mandatario estadounidense a través de su plataforma Truth Social.

El duro mensaje de Trump, cargado de insultos y amenazas fue lanzado durante el domingo de Pascua, luego de un ultimátum de 48 horas que lanzó el sábado. El pedido fundamental del presidente estadounidense es la reapertura del estrecho estratégico de Ormuz, como así también el alcanzar un acuerdo diplomático entre las partes.

Ante las amenazas del mandatario de Estados Unidos, Irán sostuvo que las negociaciones por un cese del fuego son "incompatibles con ultimátums", recordando también que las autoridades iraníes le transmitieron a Washington un plan de 15 puntos que fue calificado de "excesivo e ilógico".

FN