Irán continúa los ataques antes del plazo, lo que reduce las opciones de paz

Iran continuó con ataques en el golfo Pérsico a pocas horas del plazo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para acordar un plan de alto al fuego, lo que ensombrece las perspectivas de un avance para poner fin a la guerra.

La libertad de navegación a través del estratégico estrecho de Ormuz debe formar parte de cualquier acuerdo para resolver el conflicto y Estados Unidos destruirá infraestructura iraní, incluidas plantas eléctricas y puentes, si no hay pacto antes de las 8 p.m. del martes, hora del este, dijo Trump el lunes en la Casa Blanca.

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Naciones Unidas advirtió que ese tipo de ataques indiscriminados contra infraestructura civil podrían constituir un crimen de guerra. Trump afirmó que no le preocupa “en absoluto” ese posible resultado.

El ultimátum más reciente del líder estadounidense marca un punto crítico en la guerra que ha dejado más de 5.200 muertos, la mayoría en Irán y Líbano, mientras instalaciones energéticas han sido atacadas en toda la región. El presidente comenzó a fijar plazos el 21 de marzo para obligar a Irán a reabrir Ormuz y los ha extendido repetidamente, pero el lunes dijo que es “muy poco probable” que lo haga nuevamente.

Israel se prepara para la posibilidad de que los combates continúen varias semanas más, mientras los mercados siguen volátiles, con el petróleo al alza y las acciones fluctuando.

Trump dijo que las conversaciones con Irán “van bien” y que reabrir el estrecho es “una prioridad muy grande”.

“Tenemos que tener un acuerdo que sea aceptable para mí, y parte de ese acuerdo será que queremos libre tránsito de petróleo y de todo”, afirmó.

El Ejército de EE.UU. podría destruir “cada puente en Irán”, agregó. Las plantas eléctricas quedarían “ardiendo, explotando y sin volver a usarse”, dijo.

Irán advirtió que respondería a ese tipo de escalada intensificando sus propios ataques contra infraestructura energética en el Golfo, lo que podría agravar la escasez global de combustible y amplificar el daño a la economía mundial.

La República Islámica lanzó siete misiles balísticos y varios drones contra Arabia Saudita durante la noche hasta el martes, y restos de las interceptaciones cayeron cerca de algunas instalaciones energéticas, informó el reino. Un puente clave que conecta Baréin y Arabia Saudita fue cerrado brevemente como medida de precaución.

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Las Fuerzas de Defensa de Israel informaron de dos andanadas de misiles desde Irán desde la medianoche, con daños reportados en Tel Aviv y ciudades cercanas.

Israel aprobó nuevas misiones contra Irán para las próximas tres semanas si es necesario, dijo un portavoz militar. El país también libra una guerra paralela en Líbano contra Hezbolá, respaldado por Teherán, y atacó objetivos en Beirut el lunes.

El petróleo subió por tercer día mientras los inversionistas se mantienen cautelosos, con señales tentativas de alto al fuego contrarrestadas por el riesgo de una mayor escalada. El Brent avanzó 1,5% y se negoció por encima de US$111 por barril el martes por la mañana en Londres.

El dólar, que se ha consolidado como refugio durante la guerra con Irán, se fortaleció 0,1%.

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El principal diplomático de Singapur advirtió que las consecuencias económicas del conflicto podrían empeorar y que los inversionistas aún no lo reflejan plenamente. “Estoy bastante seguro de que los mercados no están incorporando completamente el peor escenario”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Vivian Balakrishnan, a Bloomberg Television.

Trump ha tenido dificultades para encontrar una salida a un conflicto cada vez más impopular entre los estadounidenses, con precios promedio de la gasolina por encima de US$4 por galón. Dijo que el vicepresidente, JD Vance, participa en las negociaciones de alto al fuego junto con el enviado especial Steve Witkoff, aunque Teherán rechazó el lunes una propuesta.

“Puedo decirles que tenemos un participante activo y dispuesto del otro lado”, afirmó Trump. “Están negociando, creemos que de buena fe; lo vamos a averiguar”.

Irán ha pedido un fin permanente de la guerra, esfuerzos de reconstrucción y el levantamiento de sanciones, además de protocolos para garantizar el paso seguro por Ormuz, según la agencia estatal IRNA.

La ofensiva iraní contra Estados Unidos e Israel no se vería afectada por las amenazas de Trump, informó la agencia, citando a un portavoz del mando militar conjunto del país.

Irán ha dicho que solo permitirá que las operaciones en el estrecho se reanuden cuando sea compensado por los daños de la guerra.

La República Islámica ha llevado el tráfico por Ormuz —por donde normalmente fluye una quinta parte de las exportaciones globales de petróleo y gas natural licuado— a una paralización casi total.

Teherán permite que un número reducido de buques navegue por la vía, que también utiliza para sus propias exportaciones de petróleo.

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Trump lamentó que le gustaría quedarse con el petróleo de Irán para Estados Unidos, pero que la opinión pública estadounidense quiere poner fin al conflicto.

“Ante todo, soy un hombre de negocios”, dijo Trump cuando se le preguntó sobre la disyuntiva entre confiscar los suministros de petróleo y la opinión pública. “Y he dicho: ¿por qué no lo usamos? ¿A quién gana le toca el botín? Y nosotros no tenemos eso”.

GZ