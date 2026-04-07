Elecciones en Perú: Keiko Fujimori lidera las encuestas, seguida por otros dos candidatos de derecha

El domingo 12 de abril, 27 millones de peruanos elegirán a su próximo presidente, el décimo en una década, entre 35 candidatos, un récord. Si ninguno alcanza la mayoría absoluta de votos -es decir, más del 50 por ciento-, la presidencia de Perú se definirá en una segunda vuelta electoral, programada para el 7 de junio.

El país llega a las elecciones generales sumido en una crisis de seguridad sin precedentes, con altos índices de criminalidad, donde son frecuentes los asesinatos a sueldo y la extorsión. Por eso, los discursos de "mano dura" dominan la agenda pública y son el denominador común de los tres candidatos que lideran las encuestas: Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga y Carlos Álvarez. Ninguno de ellos suma más del 15 por ciento de las preferencias en los sondeos.

¿Qué es lo que caracteriza a la cuarta ola de la extrema derecha mundial?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En 2025 se registraron 2.200 homicidios vinculados al crimen organizado en el país, y las denuncias por extorsión aumentaron en un 19%, según datos de la policía. Por eso, tanto Fujimori como Álvarez proponen retirar al país de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para endurecer los juicios a delincuentes.

Así, resulta muy probable que a partir del próximo 28 de julio, Perú tenga una o un presidente de derecha, alineado con figuras como José Antonio Kast en Chile, Rodrigo Paz en Bolivia y por supuesto Javier Milei en la Argentina.

Quiénes son los candidatos con más chances de ganar la presidencia de Perú en 2026

Keiko Fujimori, la candidata que lidera las encuestas con un 13 a 15 por ciento de intención de voto, se presenta a la presidencia por cuarta vez consecutiva con su partido Fuerza Popular, según los analistas políticos, "no tiene otra alternativa" que ganar. Es la hija del recordado Alberto Fujimori, que presidió Perú entre 1990 y 2000. Aunque murió preso por corrupción y violaciones a los derechos humanos, su gestión se recuerda como la que terminó con la guerrilla maoísta Sendero Luminoso. "Nuestro país necesita orden. Y eso ya lo hemos logrado", dijo Keiko Fujimori en un reciente debate, en referencia al gobierno de su padre en los años 90. La memoria de ese período todavía polariza al país.

Hoy muestra un tono más moderado que en sus anteriores campañas. Con 50 años, dos hijas, un divorcio y una trayectoria educativa en Estados Unidos, donde se formó en administración de empresas, se presenta como la opción segura para derrotar a las bandas de extorsionadores y sicarios. Promete "mano dura" contra el crimen; en concreto, busca retirar a Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para implementar "jueces sin rostro" (encapuchados) que juzguen criminales.

"Porky", el ex alcalde de Lima Rafael López Aliaga, célibe y del Opus Dei

Las encuestas le otorgan cerca de un 9 por ciento de intención de voto al empresario Rafael López Aliaga, quien fue alcalde de la capital peruana entre 2023 y 2025. Es un empresario millonario y católico a ultranza, miembro del Opus Dei, a quien se conoce como "Porky" por su parecido con el chanchito de los dibujitos animados. A sus 65 años, ha dicho públicamente que es célibe. Desde su partido Renovación Popular, representa al nacionalismo cristiano más alineado con las políticas económicas y las batallas culturales de Donald Trump.

Ingeniero de formación, hizo fortuna al frente de un grupo empresarial financiero, hotelero y ferroviario. En una reciente entrevista se definió como un "gerente cristiano, que se dedica a la política por amor".

Para combatir la delincuencia, propone expulsar a los migrantes venezolanos irregulares "a su Venezuela querida" y firmar un tratado para que Estados Unidos capture criminales en Perú. También promete cárceles en la selva del Amazonas. y, como Fujimori, retirar al país de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El comediante Carlos Álvarez busca la residencia con el discurso del outsider

La gran novedad de estas elecciones es Carlos Álvarez, un conocido imitador de políticos que irrumpió en la campaña con el nuevo partido País para todos. Arrancó relegado en los sondeos, pero a una semana de la votación desplazó del segundo lugar a López Aliaga, a quien supera por escaso margen en torno a los 9 puntos de intención de voto.



Con 62 años, se apoya en un discurso de derecha radical, que promete "mano de hierro" y "pena de muerte" contra los sicarios, a quienes quiere declarar "objetivo militar". "Esos miserables no merecen vivir", dijo en una entrevista reciente.

La izquierda propone al psicólogo Roberto Sánchez, heredero de Pedro Castillo

Desde la izquierda asoma el psicólogo Roberto Sánchez, de 57 años, quien se presenta como el heredero político de Castillo, condenado a 11 años y medio de cárcel por un intento fallido de golpe de Estado en 2022. Sánchez, quien fue ministro y legislador, promete indultarlo si llega al poder.

Su intención de voto muestra un crecimiento sostenido en las últimas semanas, con entre 6 y 7 puntos, lo que lo ubica en torno al cuarto puesto.

Su electorado más sólido está en las poblaciones pobres y rurales del sur andino. Propone impulsar una Asamblea Constituyente para reemplazar la constitución de 1993, promulgada por Alberto Fujimori, funcional al modelo económico neoliberal.

No se descartan otros candidatos en un balotaje. Las sorpresas son habituales en Perú: en la última elección presidencial el ganador, Pedro Castillo, estaba séptimo en las encuestas una semana antes de la primera vuelta.

MB / EM