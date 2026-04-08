Este martes, Estados Unidos e Irán accedieron a un alto el fuego por dos semanas a partir de un acuerdo de 10 puntos que implica, entre otras cuestiones, la reapertura del estrecho de Ormuz, la retirada de las fuerzas de combate estadounidenses y el pago de una indemnización a Irán.

A través de un posteo en su red social Truth Social, el presidente estadounidense Donald Trump anunció que el país norteamericano había alcanzado un acuerdo bilateral tras mantener conversaciones con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y el oficial militar Asim Munir y que la república islámica presentara una propuesta de diez puntos.

Estados Unidos ataca la isla de Kharg y Donald Trump redobla el ultimátum a Irán: "Una civilización entera morirá"

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La propuesta presentada por Irán que dio paso para alcanzar un alto el fuego por dos semanas incluye los siguientes puntos:

*Tránsito controlado por el estrecho de Ormuz, coordinado con las fuerzas armadas iraníes

*Fin de la guerra contra Irán y sus aliados

*Retirada de las fuerzas de combate de Estados Unidos de todas las bases regionales

*Levantamiento de todas las sanciones primarias y secundarias

*Pago de una indemnización completa a Irán

*Liberación de los activos iraníes congelados

*Vía libre para el enriquecimiento de uranio y negociación sobre el nivel permitido

*Garantías de que no se repetirán los ataques

*Compromiso de Irán de no fabricar armas nucleares

*Cierre de las resoluciones pendientes en el OIEA y el Consejo de Seguridad, con el respaldo de una resolución oficial de la ONU

"He decidido suspender el bombardeo y el ataque contra Irán por un período de dos semanas. Este será un alto el fuego de doble vía", anunció este martes Trump a través de su red social extendiendo su ultimátum, pocas horas después de haber amenazado con matar a "una civilización entera" en Irán.

Es válido mencionar que Israel también suscribió al cese del fuego temporal y anunció que suspenderá los bombardeos en la región. Según indicaron desde la Casa Blanca, la medida se basa en que Estados Unidos haya "cumplido y superado todos los objetivos militares" y las negociaciones hayan derivado en un acuerdo.

Alberto Spectorovsky sobre Medio Oriente: “La escalada puede volverse apocalíptica”

Tras definir el alto el fuego por dos semanas, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní confirmó que el paso por el estrecho de Ormuz se permitirá durante 14 días bajo control militar. Posteriormente, las negociaciones continuarán en Islamabad, Pakistán, para acordar los detalles del acuerdo.

"Se subraya que esto no significa el fin de la guerra. Seguimos preparados para la acción, y si el enemigo comete el más mínimo error, responderemos con toda nuestra fuerza", aclaró de todas formas el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán.

AS/ff