Piñeyro aterriza en Córdoba: humor, aviación y solidaridad en el Teatro del Libertador

Enrique Piñeyro regresa a Córdoba el sábado 16 de mayo con su stand-up "Volar es Humano, Aterrizar es Divino", el monólogo que combina humor, ironía y reflexión para llevar al espectador de la risa a la lucidez. Será en el Teatro del Libertador General San Martín y la totalidad de lo recaudado irá al Banco de Alimentos Córdoba.

Es la decimotercera edición consecutiva del espectáculo en la provincia. Las entradas ya están disponibles en Autoentrada.

Una cabina en escena y proyecciones envolventes

La puesta en escena incluye la recreación en escala real de una cabina de Boeing 707, acompañada por un sistema de proyecciones envolventes de alta resolución. El resultado es una experiencia inmersiva donde teatro y cine se fusionan en un mismo espacio.

El espectáculo no es solo entretenimiento. Piñeyro usa la aviación como lente para analizar otros ámbitos de la vida cotidiana: la política, la salud, la educación, los medios y la justicia.

Su tesis central es provocadora y directa: el verdadero peligro no está en volar, sino en la superficie.

Humor con tesis: la aviación como modelo

A lo largo del monólogo, Piñeyro propone a la aviación como modelo a seguir para evitar el caos y la improvisación que, según su mirada, caracterizan al mundo en que vivimos.

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El recorrido va del absurdo al análisis, de la carcajada a la pregunta incómoda. Es ese ida y vuelta entre el humor y la reflexión lo que distingue a "Volar es Humano" de otros espectáculos del género.

El show acumula más de una década de continuidad en Córdoba, lo que da cuenta de una fidelidad de público poco habitual en el circuito teatral.

A beneficio del Banco de Alimentos

La función tiene un componente solidario: la totalidad de lo recaudado será destinado al Banco de Alimentos Córdoba, una organización que redistribuye alimentos a comedores, merenderos y hogares en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

Multifacético y emprendedor, Piñeyro incursionó en el cine, la actuación y la cocina, pero su mayor pasión, esa que abrazó desde la infancia, son los aviones. Las entradas para la función del 16 de mayo se consiguen a través de Autoentrada.

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Una propuesta que no envejece

El espectáculo lleva más de trece años en cartel con la misma vigencia. La clave está en que los "peligros de la superficie" que describe Piñeyro —la improvisación, la falta de protocolos, la ausencia de responsabilidad— no dejan de ser actuales.

Cada reposición encuentra nuevos hechos que confirman la tesis. Y cada función en Córdoba convoca a un público que vuelve, o que llega por primera vez atraído por la recomendación de quienes ya lo vieron.

El sábado 16 de mayo, el Teatro del Libertador General San Martín será, por un par de horas, algo parecido a una cabina de vuelo: un espacio donde la atención es obligatoria y el destino, incierto.