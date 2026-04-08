“Es una gran oportunidad”: Quiroga destacó el Rally Codasur en Mina Clavero y la chance del regreso de la edición Mundial

Mina Clavero volverá a ubicarse en el centro del automovilismo sudamericano. Del 17 al 19 de abril, la localidad del Valle de Traslasierra será sede de la segunda fecha del Rally Argentino junto al FIA Rally Sudamericano Codasur, en un evento que genera expectativas deportivas, turísicas y económicas para toda la región.

El intendente Luis Quiroga destacó la importancia de la competencia y aseguró que la llegada del Codasur representa una oportunidad estratégica para Córdoba, en medio de las gestiones para recuperar una fecha del Rally Mundial. “Vuelve el Rally Codasur a Mina Clavero conjuntamente con la fecha del Rally Argentino. Es una competencia de gran relevancia y una oportunidad muy importante para Córdoba”, señaló.

La competencia tendrá además un valor especial: será observada por la Federación Internacional del Automovilismo (FIA), que evaluará la organización y el despliegue logístico de la provincia. En ese sentido, Quiroga explicó que el evento funcionará como una especie de prueba para mostrar la capacidad de Córdoba como sede internacional. “Van a estar los ojos puestos de la FIA en la organización. Esto sirve como un tester para mostrar nuevamente el potencial que nunca perdió Córdoba como sede del rally mundial”, sostuvo.

Una fecha clave con proyección internacional

El Rally Codasur forma parte del calendario sudamericano que recorre distintos países de la región, con fechas en Brasil, Chile, Paraguay, Bolivia y Uruguay. En ese contexto, la sede argentina en Mina Clavero adquiere una relevancia particular, ya que vuelve a poner a la provincia en el radar del automovilismo internacional.

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Además del impacto deportivo, el intendente remarcó la expectativa que genera el movimiento turístico que acompañará la competencia. Según explicó, este tipo de eventos convoca no solo a los equipos y pilotos, sino también a fanáticos del rally de distintos puntos del país y del exterior. “Es como tener un mini rally mundial. Son autos de un nivel muy alto que generan un gran espectáculo, y eso también atrae turismo”, indicó.

Nuevos tramos y propuestas para el público

Como parte de las novedades, esta edición incorporará un nuevo tramo denominado Nido del Águila–Aeródromo, que se correrá en un sector urbano de Mina Clavero y tendrá una propuesta distinta para el público. Allí, el sábado por la tarde, se realizará un cierre con un sunset en la montaña, acompañado de actividades recreativas y gastronómicas.

Para la ciudad, la llegada del Rally Codasur representa no solo un evento deportivo, sino también una oportunidad para consolidar su perfil turístico y reforzar la aspiración de que Córdoba vuelva a recibir una fecha del Rally Mundial, algo que el propio intendente definió como un objetivo cercano. “Es una oportunidad histórica”, concluyó.

La competencia comenzará el viernes 17 de abril con el shakedown en el Burrodromo de Mina Clavero, un tramo de 1,74 kilómetros que servirá como primer contacto de los pilotos con los caminos serranos. La actividad iniciará a las 10:00 con las categorías menores y continuará hasta las 13:00 con las clases principales.

Ese mismo día, la jornada cerrará con la rampa de largada promocional en la explanada del Casino de Mina Clavero desde las 20:00, luego del parque previo de largada que se desarrollará entre las 18:30 y las 19:30.

El sábado 18 de abril comenzará la Etapa 1 con una jornada extensa que contará con más de 93 kilómetros cronometrados. El recorrido incluirá los tramos Tala Cañada – Río Jaime, El Cruce – Ambul y El Mirador – Cuesta de San Luis, caminos tradicionales del rally cordobés que exigen precisión y técnica desde el inicio.

Por la tarde, la acción continuará con una segunda pasada por los tramos y el cierre de la jornada será con el nuevo segmento Nido del Águila – Aeródromo. El domingo 19 de abril se disputará la Etapa 2 con 82 kilómetros cronometrados. El recorrido incluirá los tramos El Faro – San José, Ciénaga de Allende – Mina Clavero y Giulio Cesare – Mina Clavero, uno de los sectores históricos del Rally Argentino.

La definición llegará con la Power Stage en el tramo Giulio Cesare – Mina Clavero, donde se otorgarán puntos extra y se definirá la clasificación final. La ceremonia de premiación está prevista para las 16:00 en el Casino de Mina Clavero.