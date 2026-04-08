El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este miércoles 8 de abril

Este miércoles 8 de abril el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.365 pesos y cotiza a 1.415 pesos para la compra.
El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.
Dólar Banco Nación
- - Compra: $1.365.
- - Venta: $1.415.
Dólar Blue
- - Compra: $1.389
- - Venta: $1.409.
Dólar MEP
Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.430,16 para la compra, y $1.431,27 para la venta.
Este miércoles 8 de abril la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:
Bancor
- - Compra: $1.365.
- - Venta: $1.425.
BBVA
- - Compra: $1.370.
- - Venta: $1.420.
ICBC
- - Compra: $1.360.
- - Venta: $1.420.
Banco Supervielle
- - Compra: $1.376.
- - Venta: $1.416.