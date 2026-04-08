Defensoría del Pueblo: En los 3 primeros meses del año los alimentos subieron casi el 15% en Córdoba

Los alimentos en la ciudad de Córdoba acumularon una suba del 14,85% en el primer trimestre de 2026, según el relevamiento mensual de la Defensoría del Pueblo de la Provincia. En marzo, una familia tipo —un varón de 35 años, una mujer de 31, una niña de 8 y un niño de 6— necesitó $ 664.113 para cubrir sus compras de comida.

Con la canasta alimentaria un 44% más cara que un año atrás y las carnes marcando un récord histórico en su participación dentro del gasto familiar, el monitoreo del segundo trimestre será clave para determinar si la desaceleración mensual de marzo anticipa una tendencia o si se trata de un movimiento puntual dentro de una dinámica inflacionaria que todavía no cede.

El relevamiento abarca 24 comercios de distintos rubros y tamaños —hipermercados, supermercados, autoservicios y almacenes— distribuidos geográficamente en toda la ciudad. Carlos Galoppo, Defensor del Pueblo Adjunto de la Provincia de Córdoba, puso el foco en quiénes sienten más duramente el encarecimiento. "Los precios de los alimentos más básicos siguen en alza y eso afecta principalmente a las familias de menor poder adquisitivo, que son las que destinan la mayor parte de sus ingresos para comer", sostuvo.

El peso de la canasta básica total

La Canasta Básica Total (CBT), que incluye también bienes y servicios esenciales no alimentarios, alcanzó los $ 1.441.234 en el tercer mes del año. Un hogar que no llega a ese umbral de ingresos es clasificado como pobre.

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En marzo, la CBT en Córdoba registró un incremento mensual del 2,20%. Si bien el ritmo de suba se moderó respecto a los meses previos del trimestre, el acumulado del período refleja una presión sostenida sobre los presupuestos familiares.

En la comparación interanual, el alza fue del 44,16% respecto de marzo de 2025, quebrando así la tendencia a la baja que había mostrado la canasta durante el año pasado.

Cinco rubros, una canasta de 49 productos

La Canasta de Alimentos está compuesta por 49 productos agrupados en cinco rubros. En marzo, el rubro Carnes concentró la mayor participación dentro del costo total, con el 51,88% del gasto. Le siguieron Harinas y Legumbres (14,55%), Frutas y Verduras (14,08%), Huevos y Lácteos (10,21%) y Almacén (9,28%).

Esa distribución, que en condiciones normales tiende a repartirse de forma más equilibrada, refleja el peso extraordinario que las carnes han tomado en los últimos meses dentro del presupuesto alimentario de los hogares cordobeses.

Las carnes, el rubro que más presiona

El capítulo Carnes lideró las subas del trimestre con un incremento acumulado del 20,43%, consolidando la tendencia alcista que ya se venía registrando en el segundo semestre de 2025.

Dentro del rubro, los aumentos más pronunciados en el primer trimestre correspondieron a la carne molida, con un alza del 31,05%, y a la falda, con un 29,57%. En un segundo escalón se ubicaron la nalga (20,16%), el pollo (20,04%) y el asado (19,93%).

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La lista continúa con el cuadril, que subió un 18,28%; la paleta, con un incremento del 16,50%; y la carnaza, con un 14,56%. Todos los cortes relevados registraron subas de dos dígitos en el período.

El impacto acumulado de esas variaciones se refleja en la composición de la canasta: en marzo, las carnes representaron el 51,88% del costo total de la CBA, la primera vez en toda la serie histórica que ese rubro supera la mitad del valor total.

Frutas, verduras y lácteos, también en alza

Por detrás de las carnes, el rubro Frutas y Verduras acumuló una suba del 12,15% en el trimestre. Le siguieron Huevos y Lácteos, con un incremento del 6,56%, y Almacén, con un 5,39%.

El informe del Área de Estadísticas de la Defensoría señala que "persiste una presión inflacionaria relevante en términos interanuales, especialmente en los alimentos, lo que continúa afectando el poder adquisitivo de los hogares cordobeses".