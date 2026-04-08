Almada por naranjitas: "Tenemos un intendente de adorno y no podemos legislar para los likes del gobernador"

En la tarde de este miércoles, la Legislatura de Córdoba se dispone a tratar un proyecto de ley que propone prohibir la actividad de limpiavidrios en todo el territorio provincial y establecer nuevas condiciones para los cuidacoches conocidos como “naranjitas”. La iniciativa surge en medio de reclamos por el uso del espacio público y el aumento de situaciones de conflicto en la vía pública.

En ese marco, la dirigente del Frente Cívico, Nancy Almada, expresó una postura crítica hacia la iniciativa en diálogo con Punto a Punto Radio y sostuvo que se trata de una “redundancia absurda”. Según planteó, las herramientas legales ya existen tanto en ordenanzas municipales como en la Constitución provincial, por lo que consideró innecesario avanzar con una nueva normativa a nivel provincial.

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Almada remarcó que la regulación del espacio público corresponde a los municipios y apuntó directamente contra la gestión local. “Quien se debe encargar del espacio público es el municipio”, señaló, y agregó: “El problema es la ausencia real del intendente y de la gestión para cuidar el espacio público”. En ese sentido, fue más allá y sostuvo: “Tenemos un intendente de adorno, porque directamente no cumple lo que tiene que cumplir”.

La dirigente también cuestionó la implementación de la ley en caso de aprobarse, al advertir que trasladaría la responsabilidad a la Policía. “Vamos a tener a la policía, con pocos efectivos, persiguiendo naranjitas”, indicó. En ese sentido, alertó que los agentes podrían verse abocados a estas tareas en detrimento de otras funciones: “Mientras tanto, los barrios vulnerables van a quedar sin gente porque los policías van a estar persiguiendo naranjitas o limpiavidrios”.

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Además, señaló que el esquema de cooperativas para habilitar a los “naranjitas” ya estaba previsto en regulaciones anteriores que, según dijo, no se hicieron cumplir. “La ley dice exactamente lo mismo que decía la ordenanza anterior”, aseguró, y agregó: “La legislación está, hay un compendio de leyes y ordenanzas que dicen lo que hay que hacer y no se está haciendo”.

Finalmente, Almada consideró que el debate legislativo debería centrarse en otras problemáticas prioritarias. “No podemos legislar para la foto ni para los likes del gobernador”, cuestionó. Y concluyó: “Lo que tenemos que tratar es la seguridad, el sueldo de los docentes, la situación de la salud en Córdoba y la discapacidad”.