El Colegio de Abogados comenzó una capacitación para ampliar la cartera de clientes y fue récord de inscriptos

Ejercer la defensa en procesos contravencionales es, desde ahora, una oportunidad concreta para los abogados cordobeses. El Colegio de Abogados de Córdoba lanzó una capacitación específica que, una vez aprobada, habilita a los profesionales a integrar el padrón de defensores ad hoc en ese fuero. La demanda superó las expectativas: 190 inscriptos en la primera edición.

El programa arrancó el 1 de abril en el anfiteatro del Colegio y se desarrolla a lo largo de seis jornadas, en modalidad presencial para abogados de la ciudad y virtual para los del interior provincial. No solo participan letrados: jueces de paz y ayudantes fiscales también se sumaron a la convocatoria.

Con 190 profesionales capacitándose en la primera edición, el programa consolida una tendencia que el Colegio de Abogados viene impulsando: abrir nuevos campos de ejercicio profesional a través de la formación y el trabajo conjunto con el Estado. Para los abogados que buscan diversificar su práctica, el fuero contravencional empieza a ser una opción real.

Una puerta que se abre

El sistema contravencional es un terreno donde la abogacía privada históricamente tuvo escasa presencia. Esta capacitación apunta a cambiar eso. Quienes completen el programa y aprueben la evaluación final podrán intervenir como defensores en causas contravencionales, un espacio de trabajo que hasta ahora estaba reservado casi exclusivamente a la defensa pública.

La actividad es organizada en conjunto por el Colegio de Abogados y el Instituto de Formación del Ministerio Público Fiscal, bajo la dirección académica de los abogados Ariel Mohammad, Leandro Ortiz Morán, Lourdes Compagnucci y Lucas Crisafulli. Su marco institucional es el Convenio N.º 344 firmado entre el Colegio y el Ministerio de Seguridad de la Provincia.

Bittar: "Ampliar las incumbencias profesionales"

El presidente del Colegio, Eduardo Bittar, fue claro sobre el sentido de la iniciativa: "Es función esencial de este Colegio velar por el cumplimiento de nuestras incumbencias profesionales, pero también trabajar para ampliarlas y generar nuevas oportunidades de desempeño en un contexto cada vez más complejo".

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Bittar también marcó el rumbo institucional frente a los procesos de reforma en la justicia provincial: "Acompañamos todas las reformas que apunten a una mayor celeridad, pero no vamos a aceptar la pérdida de incumbencias ni de trabajo profesional".

Trabajo conjunto con el sistema de justicia

La capacitación no es un hecho aislado. El Colegio viene consolidando una agenda de articulación con el Ministerio de Seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa. "Estas capacitaciones conjuntas son un ejemplo del camino que debemos seguir en Córdoba", afirmó Bittar durante la apertura, donde también estuvieron presentes los defensores adjuntos de la Defensoría General, Pablo Pupich y Guadalupe García Petrini.

Y ya hay más en camino: el Colegio trabaja en nuevas instancias de cooperación vinculadas al sistema de flagrancia junto a distintos organismos judiciales de la provincia.