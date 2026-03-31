Empresas de colectivos de AMBA reducen servicios por el aumento del gasoil

Las empresas de colectivos que tienen jurisdicción nacional y provincial del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) informaron que reducirán la frecuencia de los servicios a partir de este miércoles 1 de abril.

La medida está relacionada con el aumento del 25% en el precio de gasoil, derivado del incremento del petróleo en el contexto de la guerra en Medio Oriente.

"La medida responde a la imposibilidad de sostener los niveles habituales de prestación en el actual contexto, con los ingresos actuales, y a la falta de reacción de las autoridades, pese a los oportunos reclamos que les fueron formulados", expresó el comunicado firmado por la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires, Cámara Empresarios Unidos del Transporte Urbano de la Provincia de Buenos Aires, Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros y Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires.

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"Lamentamos los inconvenientes ocasionados y solicitamos comprensión a los usuarios. Asimismo, reiteramos el urgente pedido a las autoridades para que se adopten medidas que permitan garantizar la normal prestación del servicio, cuya operación se encuentra en serio riesgo", finaliza el documento.

Durante marzo, el gasoil de grado 2 (el más utilizado por colectivos y camiones) aumentó 25% en marzo y ya supera los 2.100 pesos por litro "y todo indica que el mes cerrará con el aumento de costos de gasoil más elevado de los últimos 2 años", de acuerdo con un informe de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC).

Crisis en el transporte de cargas

Los economistas de la Federación que nuclea a 42 cámaras de transporte de todo el país destacaron que, medido en dólares (al menos US$ 1,50), el litro de gasoil en la Argentina alcanzó uno de sus valores más altos de la última década, posicionándose como uno de los más caros de la región.

“La desproporcionada escalada del precio del gasoil es hoy la principal preocupación entre las más de 6.500 pymes que representamos. A los márgenes reducidos y la baja actividad en muchos rubros, se suma un impacto crítico: el combustible representa un tercio de nuestra estructura de costos”, explicó Cristian Sanz, Presidente de FADEEAC.

Sanz fue tajante respecto a la sostenibilidad del servicio: “La actualización de las tarifas debe ser inmediata, de lo contrario, muchas empresas se verán obligadas a dejar de operar, con el consiguiente impacto económico y social".

Y añadió: "Los camiones mueven más del 90% de la economía del país y el transporte y la logística generan el 4% del empleo nacional. Apelamos a la madurez y responsabilidad de todas las partes”.

LM