El cronograma de transporte público para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante la Semana Santa 2026 y el feriado de Malvinas se ajustó a una logística de cuatro días inhábiles. La Secretaría de Transporte confirmó que el jueves 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, los servicios funcionarán con cronograma de feriado.

La información oficial del Boletín Informativo de Transporte detalló que las líneas de colectivos de jurisdicción nacional circularán con frecuencias reducidas. Las cámaras empresariales del sector, nucleadas en la AAETA, ratificaron que las unidades mantendrán intervalos de entre 15 y 25 minutos según la traza.

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Los servicios ferroviarios de las líneas Roca, Mitre, Sarmiento, San Martín y Belgrano operarán con horarios de domingo y feriados durante el jueves 2, viernes 3 y domingo 5 de abril. El personal de Trenes Argentinos dispuso guardias técnicas en las cabeceras para garantizar la salida de las formaciones de larga distancia.

En la Ciudad de Buenos Aires, el Subte y el Premetro iniciarán su prestación a las 8 durante los días rojos del calendario. La empresa Emova informó que las líneas A, B, C, D, E y H finalizarán sus recorridos entre las 21:30 y las 22, dependiendo de la estación cabecera. El sábado 4 de abril, al ser día laborable para el sector comercial, el cronograma comenzará a las 6, manteniendo la dinámica habitual de los fines de semana.

¿Qué horarios tendrán el Subte y el Premetro en el AMBA durante Semana Santa 2026?

El sistema de transporte subterráneo porteño adaptó su apertura y cierre para los feriados nacionales del 2 y 3 de abril. Durante el Jueves Santo y el Viernes Santo, las formaciones comenzarán a circular a las 8. Los últimos trenes de la Línea A partirán desde San Pedrito a las 21:30 y desde Plaza de Mayo a las 22, replicando el esquema de los días domingos para optimizar los costos operativos de energía.

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La Línea D, que completó su fase de modernización de señales, mantendrá una frecuencia de siete minutos entre formaciones durante la tarde del sábado. El Premetro operará entre las 8 y las 21 durante los feriados, retomando su horario matutino a las 6 únicamente la jornada del sábado 4.

¿Cómo funcionarán los trenes metropolitanos y de larga distancia?

Las cinco líneas ferroviarias que conectan el Conurbano con la capital operarán con esquema de feriado los días 2, 3, y 5 de abril. Trenes Argentinos confirmó que los ramales eléctricos de la Línea Roca tendrán salidas cada 20 minutos hacia las terminales de Ezeiza y Alejandro Korn.

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Para los servicios de larga distancia, la demanda se concentró en el corredor Buenos Aires-Mar del Plata durante el inicio del receso. Las tres frecuencias diarias partieron con una ocupación total desde la Estación Constitución hacia la Costa Atlántica.

El servicio de Ecobici en la Ciudad de Buenos Aires funcionará bajo la modalidad de feriado y fin de semana durante todo el periodo. Los usuarios con pases gratuitos podrán utilizar las bicicletas por un máximo de 30 minutos, mientras que los pases pagos permitirán trayectos de mayor duración.

El sistema cuenta con 300 estaciones activas, aunque se recomienda verificar la disponibilidad de anclajes mediante la aplicación oficial antes de iniciar el desplazamiento.

BGD/ML