La cuarta y última temporada de Envidiosa ya tiene fecha de estreno confirmada en Netflix y marcará el cierre definitivo de una de las producciones argentinas más conocidas del streaming. La nueva entrega llegará el 29 de abril, según informó oficialmente la plataforma, y pondrá punto final al recorrido narrativo del personaje central y su universo.

El anuncio fue realizado por Netflix junto con material promocional que no solo fijó el día de lanzamiento, sino que dejó en claro que se trata de la temporada final. De este modo, la plataforma despejó cualquier especulación sobre una posible continuidad de la historia más allá de esta cuarta entrega.

La confirmación oficial se conoció luego de que la propia protagonista, Griselda Siciliani, ya hubiera anticipado públicamente el desenlace. “Hay cuarta y última temporada… ya está hecha”, había señalado la actriz en declaraciones del año pasado, que ahora se traducen en un cierre con fecha concreta.

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Desde su debut en 2024, la serie logró posicionarse como uno de los contenidos argentinos más vistos dentro del catálogo global de Netflix, con un impacto que trascendió fronteras y consolidó a Envidiosa como un título de exportación dentro del streaming.

El fenómeno Envidiosa y por qué su final genera expectativa

A lo largo de sus temporadas, Envidiosa construyó una identidad propia al abordar, desde la comedia, temas vinculados a los vínculos personales, los mandatos sociales y las frustraciones individuales. La figura de Vicky se volvió el eje de un relato que fue sumando capas emocionales con el correr de los episodios.

El reconocimiento no fue solo del público. La serie obtuvo el premio a mejor serie de comedia en los premios Martín Fierro, un galardón que consolidó su relevancia dentro de la industria audiovisual argentina y reforzó su lugar dentro del catálogo de Netflix.

El 29 de abril se estrenará la cuarta y última temporada de "Envidiosa".

Vicky se convirtió en un personaje incómodo, contradictorio y profundamente humano. Esa combinación fue clave para generar identificación y debate, especialmente entre espectadoras que encontraron en la ficción un reflejo de tensiones contemporáneas.

De cara al cierre, la historia deberá resolver interrogantes centrales que se fueron acumulando temporada tras temporada. El destino sentimental de la protagonista, sus decisiones frente a la maternidad y el desenlace de sus conflictos internos aparecen como ejes inevitables.

Desde el entorno de la producción anticiparon que el final tendrá un carácter “espectacular”, una definición que elevó las expectativas y que sugiere un cierre contundente, sin dejar cabos sueltos.

Cómo sigue la trama en la cuarta temporada

La última temporada plantea el mayor desafío emocional para Vicky. Tras una tercera entrega marcada por conflictos amorosos y cambios personales, la protagonista deberá enfrentar una situación que altera por completo su equilibrio: la aparición de un hijo de nueve años de su pareja, Matías.

Netflix anunció cuándo se estrenará la cuarta temporada de Envidiosa

Matías, interpretado por Esteban Lamothe, arrastra un pasado que irrumpe de lleno en la vida cotidiana de Vicky. El niño, Bruno, no es solo una presencia nueva, sino un punto de inflexión que obliga a redefinir vínculos, deseos y proyectos.

La convivencia, que parecía un paso natural en la relación, se transforma en una experiencia compleja, cargada de tensiones, acuerdos forzados y situaciones inesperadas. La vida en pareja deja de ser una idea idealizada para convertirse en una realidad concreta.

En paralelo, la serie profundiza en el vínculo entre Vicky y su psicóloga Fernanda, interpretada por Lorena Vega. Este lazo adquiere un rol central en el cierre de la historia y desplaza el foco clásico de la comedia romántica.

La showrunner Carolina Aguirre explicó el enfoque del desenlace con una definición clave: “Envidiosa, más que una comedia romántica, siempre ha sido una serie sobre el lazo entre paciente y terapeuta”.

RV/ff