Netflix consolidó su estrategia de producción local y anunció una de las hojas de ruta más ambiciosas para la industria audiovisual argentina, con estrenos escalonados entre 2026 y 2027. El plan incluye ficciones originales, documentales biográficos, adaptaciones literarias y nuevas temporadas de series exitosas, con participación de directores, actores y productores de primera línea.

El primer tramo del calendario combina regresos esperados y apuestas de alto impacto. Entre ellas se destacan el documental Yiya Murano: Muerte a la hora del té, la cuarta y última temporada de Envidiosa, y la biopic ficcionada Moria, inspirada en la vida de Moria Casán.

La compañía también confirmó que mantendrá un equilibrio entre títulos de gran llegada popular y proyectos de autor, con relatos que cruzan política, memoria, cultura pop y género. El objetivo es sostener volumen de estrenos sin resignar identidad local ni proyección internacional.

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Una por una, las series y películas que llegan al catálogo de Netflix en abril

Desde las nuevas oficinas de Netflix en Villa Crespo, los responsables de contenidos para la región remarcaron este martes 7 de abril que Argentina se convirtió en un eje central de su estrategia latinoamericana. En ese marco, se anunciaron fechas, elencos y sinopsis completas de producciones que ya están terminadas, en rodaje o en distintas etapas de desarrollo.

Estrenos confirmados para 2026: regresos, biopics y ficción de alto perfil

El primer gran estreno confirmado es Yiya Murano: Muerte a la hora del té, que llegará el 23 de abril de 2026. El documental, dirigido por Alejandro Hartmann, reconstruye la historia de la envenenadora más célebre del país y su posterior conversión en figura mediática durante los años 90. El film aborda tanto los crímenes como el impacto cultural del personaje y el reclamo persistente de las familias de las víctimas.

A finales de mes se producirá uno de los regresos más esperados por la audiencia: Envidiosa estrenará su cuarta y última temporada el 29 de abril. La ficción creada por Adrián Suar cierra la historia de Vicky con nuevos conflictos familiares, laborales y emocionales, en una despedida que promete redefinir el arco del personaje interpretado por Griselda Siciliani.

La cuarta y última temporada de "Envidiosa" se estrena el próximo 29 de abril.

Otro de los títulos centrales será Moria, que se lanzará el 14 de agosto de 2026, coincidiendo con los 80 años de Moria Casán. La serie está protagonizada por Cecilia Roth, Griselda Siciliani y Sofía Gala Castiglione, quienes encarnan distintas etapas de la vida de la diva. La producción se propone como un retrato de la transgresión, el escándalo y la supervivencia en el mundo del espectáculo argentino.

La segunda mitad de 2026 sumará ficción basada en literatura y hechos reales. Entre ellas, Gordon, dirigida por Pablo Trapero y Pablo Fendrik, con Rodrigo de la Serna como protagonista, y Mis muertos tristes, una adaptación de relatos de Mariana Enríquez dirigida por Pablo Larraín y protagonizada por Mercedes Morán.

En el terreno cinematográfico, Netflix estrenará Lo dejamos acá, con Ricardo Darín y Diego Peretti, y Felicidades, dirigida por Álex de la Iglesia a partir de la obra teatral de Mariano Pensotti, con Adrián Suar y Griselda Siciliani.

Este año también llega "Lo dejamos acá", una película protagonizada por Ricardo Darín y Diego Peretti.

El año se completa con la animación Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo, escrita por Hernán Casciari e ilustrada por Liniers, y el documental Fito Páez: El mundo cabe en una canción, dirigido por Matías Gueilburt.

Lo que viene en 2027: grandes producciones, animación y thrillers políticos

Para 2027, Netflix proyecta sus producciones de mayor escala. Entre ellas figura la segunda temporada de El Eternauta, que se encuentra en una etapa avanzada de desarrollo y es uno de los proyectos más ambiciosos realizados en el país.

También está prevista El futuro es nuestro, basada en la novela The World Jones Made de Philip K. Dick, con Mateo Gil como showrunner y un elenco internacional encabezado por Delfina Chaves, Fernán Mirás y Alfredo Castro.

El catálogo de 2027 incluirá nuevas ficciones originales como Crimen desorganizado, una comedia negra con Celeste Cid, Marco Antonio Caponi y Soledad Silveyra; Tiempo al tiempo, una historia de amor atravesada por el paso del tiempo; y una miniserie sin título de Sebastián Borensztein protagonizada por Chino Darín.

Netflix estrenó "El último gigante", un drama argentino filmado en Cataratas y protagonizado por Oscar Martínez y Matías Mayer

En animación, uno de los proyectos más esperados es Mafalda, dirigida por Juan José Campanella, que adaptará la obra de Quino para una nueva generación de espectadores.

El cine político también tendrá su lugar con una película aún sin título de Santiago Mitre, protagonizada por Peter Lanzani y Verónica Llinás, ambientada en los inicios de la resistencia civil durante la última dictadura.

El bloque documental se completa con Perfecta: La voz de Silvina Luna, un retrato íntimo construido a partir de material grabado por la propia actriz, y nuevas producciones biográficas en desarrollo.