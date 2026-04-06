El programa federal de la Academia de Cine junto a Netflix abrieron su convocatoria para talentos emergentes

La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina, en articulación con el Fondo Netflix para el desarrollo de las habilidades y la industria audiovisual, abrió la convocatoria para participar de Laboratorio IMPULSAR. Se trata de un programa federal de desarrollo audiovisual orientado a nuevas generaciones de cineastas y creadoras/es de todo el país. La postulación estará habilitada hasta el 30 de abril.

La iniciativa propone un recorrido formativo destinado a potenciar proyectos en desarrollo de jóvenes realizadores de entre 18 y 35 años. A través de un proceso de selección a cargo de un jurado integrado por referentes de la industria, se elegirán 14 propuestas destacadas que formarán parte del programa.

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Hernán Findling, Presidente de La Academia de Cine afirmó: “Buscamos generar un espacio colaborativo entre las nuevas generaciones y la experiencia de quienes venimos construyendo la industria desde hace años. Creemos profundamente en el valor del intercambio, en cómo la mirada fresca de los nuevos talentos se potencia cuando encuentra acompañamiento, guía y escucha en referentes con trayectoria. El programa apunta a construir comunidad y proyectar el futuro del cine argentino desde una lógica federal, diversa y colaborativa”.

Los proyectos elegidos participarán de tutorías, talleres y mentorías dictadas por destacados referentes del sector, con el objetivo de fortalecer y profesionalizar sus producciones audiovisuales. El programa se desarrollará en dos etapas, una virtual y otra presencial en la Ciudad de Buenos Aires, con traslados y estadía cubiertos por las entidades organizadoras.

Cada proyecto deberá ser presentado por una dupla conformada por director/a y productor/a que podrá inscribirse en alguna de estas categorías: largometraje o serie de ficción. La convocatoria, abierta para todo el país, busca reflejar la diversidad de miradas, territorios e identidades que componen el mapa audiovisual argentino.

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En un contexto desafiante para la industria cinematográfica nacional, Laboratorio IMPULSAR apuesta a la formación, la creatividad y el acompañamiento como motores para potenciar nuevas voces y enriquecer el ecosistema audiovisual.

Para conocer más del programa, como las fechas y detalles de la convocatoria, se puede seguir a @laboratorioimpulsar en Instagram. Para más información se pueden visitar las bases y condiciones accediendo aquí.

La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina —también conocida como Academia de Cine de la Argentina— es una asociación civil sin fines de lucro, refundada en 2004 en continuidad con su primera fundación de 1948. Reúne a más de 700 miembros, entre quienes se encuentran artistas, técnicas, técnicos y profesionales destacados de la cinematografía argentina. Su misión es promover el cine argentino, preservar su patrimonio y organizar los Premios Sur.

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