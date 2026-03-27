Una por una, las series y películas que llegan al catálogo de Netflix en abril

El catálogo de Netflix en Argentina recibe una actualización masiva durante abril de 2026 con una grilla que combina ficciones internacionales y eventos en tiempo real.

¿Qué series originales llegan a la plataforma en abril?

Amor en el espectro: Temporada 4 (01/04): Esta serie documental sigue a personas dentro del espectro autista en su búsqueda de vínculos sentimentales. El envío mantiene su formato de citas reales bajo la observación de especialistas.

Besos, Kitty: Temporada 3 (02/04): La actriz Anna Cathcart interpreta a Kitty en su último año escolar en Seúl. La trama aborda escándalos estudiantiles y la maduración afectiva de la protagonista en un entorno multicultural.

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Clanes: Temporada 2 (03/04): La producción española cuenta con Clara Lago y Tamar Novas. Ana regresa a Galicia para enfrentar a un nuevo cártel de drogas mientras intenta estabilizar su situación legal.

Mar de fondo: Temporada 3 (03/04): El drama belga concluye la historia de los Vandael. Los personajes Daan, Louise y Alex enfrentan la resolución de secretos familiares que amenazan con destruir su estatus social.

Million Dollar Secret: Temporada 2 (15/04): Un reality show de competencia y engaño. Doce participantes conviven con el objetivo de identificar a un millonario oculto entre ellos para ganar el premio final

Stranger Things: Relatos del 85 (23/04): Expansión del universo de Hawkins. La producción presenta misterios inéditos ocurridos durante el invierno de 1985, vinculando elementos sobrenaturales con la estética de la época

Una nueva jugada: Temporada 2 (23/04): La historia se centra en el manejo de un equipo de fútbol profesional ante un campeonato decisivo. Isla, la protagonista, debe gestionar crisis internas y presiones directivas.

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Errores épicos (09/04): Dos hermanos con nulas capacidades delictivas terminan vinculados al crimen organizado debido a un chantaje. La serie explora el género de la comedia negra y el suspenso.

Bandi (09/04): Ambientada en Martinica, narra la supervivencia de un grupo de huérfanos. La muerte de la figura materna empuja a los jóvenes hacia la delincuencia para evitar la separación forzada por el Estado.

Maleantes: Temporada 2 (14/04): Los protagonistas Charly y Joseph regresan a la acción criminal. La búsqueda de una moneda valiosa traslada la narrativa a las ciudades de Bangkok y Viena.

Perfil falso: Temporada 3 (15/04): Carolina Miranda y Rodolfo Salas protagonizan este thriller de engaños. Un encuentro con una pareja adinerada desencadena una serie de eventos violentos y venganzas personales.

Million Dollar Secret: Temporada 2 (15/04): Un reality show de competencia y engaño. Doce participantes conviven con el objetivo de identificar a un millonario oculto entre ellos para ganar el premio final.

Mar de fondo: Temporada 3 (03/04): El drama belga concluye la historia de los Vandael. Los personajes Daan, Louise y Alex enfrentan la resolución de secretos familiares que amenazan con destruir su estatus social.

Machos alfa: Temporada 5 (17/04): Los protagonistas masculinos proponen la convivencia entre hombres como solución a sus crisis existenciales. La serie parodia los cambios en la masculinidad contemporánea.

Perfil falso: Temporada 3 (15/04): Carolina Miranda y Rodolfo Salas protagonizan este thriller de engaños. Un encuentro con una pareja adinerada desencadena una serie de eventos violentos y venganzas personales

Cinco películas y documentales para entender el 24 de marzo en Netflix

La ley de Lidia Poët: Temporada 3 (15/04): La actriz Matilda De Angelis encarna a la primera abogada de Italia. En esta entrega, un caso de alto perfil pone en riesgo su carrera y su vida privada.

Bronca: Temporada 2 (16/04): Tras el éxito de la primera entrega, esta antología sitúa el conflicto en un club de campo. Un video de una pelea matrimonial inicia una red de chantajes cruzados entre empleados y dueños.

Machos alfa: Temporada 5 (17/04): Los protagonistas masculinos proponen la convivencia entre hombres como solución a sus crisis existenciales. La serie parodia los cambios en la masculinidad contemporánea.

Funny AF with Kevin Hart (20/04): El comediante Kevin Hart encabeza una búsqueda de talentos de stand-up en Estados Unidos. El ganador se define mediante una votación del público en tiempo real.

Los no elegidos (21/04): Una mujer que pertenece a una secta hermética se involucra en un romance prohibido. El vínculo externo pone en peligro la estructura jerárquica de su comunidad.

Errores épicos (09/04): Dos hermanos con nulas capacidades delictivas terminan vinculados al crimen organizado debido a un chantaje. La serie explora el género de la comedia negra y el suspenso.

La ley de Lidia Poët: Temporada 3 (15/04): La actriz Matilda De Angelis encarna a la primera abogada de Italia. En esta entrega, un caso de alto perfil pone en riesgo su carrera y su vida privada

Maleantes: Temporada 2 (14/04): Los protagonistas Charly y Joseph regresan a la acción criminal. La búsqueda de una moneda valiosa traslada la narrativa a las ciudades de Bangkok y Viena

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Santita (22/04): Una médica que utiliza silla de ruedas tras un accidente enfrenta el regreso de su exprometido. La trama analiza la delgada línea entre el cuidado médico y el control emocional.

Una nueva jugada: Temporada 2 (23/04): La historia se centra en el manejo de un equipo de fútbol profesional ante un campeonato decisivo. Isla, la protagonista, debe gestionar crisis internas y presiones directivas.

Stranger Things: Relatos del 85 (23/04): Expansión del universo de Hawkins. La producción presenta misterios inéditos ocurridos durante el invierno de 1985, vinculando elementos sobrenaturales con la estética de la época.

Hombre en llamas (30/04): Basada en las novelas de A.J. Quinnell. La serie sigue a John Creasy, un exmercenario con habilidades tácticas avanzadas que opera en entornos de alto riesgo.

Comer, rezar, ladrar (01/04): Un grupo de dueños de perros busca adiestramiento en las montañas. La narrativa revela que los humanos necesitan más instrucción que sus mascotas

Furia de titanes (10/04): Superproducción épica basada en la mitología griega. El héroe Perseo debe derrotar a criaturas ancestrales para rescatar a la princesa Andrómeda

Tirador (10/04): Mark Wahlberg interpreta a un francotirador que sale de su retiro para detener un atentado contra el presidente, pero termina siendo incriminado

¿Qué películas se incorporan a la cartelera en abril?

El último gigante (01/04): Estreno nacional con eje en las Cataratas del Iguazú. Boris, un guía turístico, debe recomponer el vínculo con su padre tras años de ausencia.

Comer, rezar, ladrar (01/04): Un grupo de dueños de perros busca adiestramiento en las montañas. La narrativa revela que los humanos necesitan más instrucción que sus mascotas.

Rebuilding (02/04): Un vaquero pierde sus bienes en un incendio. La historia se desarrolla en un campamento de damnificados donde el protagonista busca la reconciliación familiar.

La hija del general (03/04): Thriller de investigación militar. Dos suboficiales indagan el asesinato de la hija de un alto mando, destapando una red de encubrimiento oficial.

La raíz del miedo (03/04): Drama judicial donde un abogado defiende a un monaguillo acusado de asesinar a un arzobispo. La investigación revela secretos internos de la Iglesia

Ápex (24/04): Una mujer es perseguida por un asesino en un entorno salvaje. La película se centra en las tácticas de supervivencia y la lucha contra un depredador humano

El último gigante (01/04): Estreno nacional con eje en las Cataratas del Iguazú. Boris, un guía turístico, debe recomponer el vínculo con su padre tras años de ausencia.

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Sobran las palabras (03/04): Una joven, única integrante oyente de una familia sorda, descubre su talento para el canto. El guion plantea el conflicto entre el deber familiar y la vocación personal.

La raíz del miedo (03/04): Drama judicial donde un abogado defiende a un monaguillo acusado de asesinar a un arzobispo. La investigación revela secretos internos de la Iglesia.

Misión: Imposible - La sentencia final (04/04): Tom Cruise protagoniza la entrega donde Ethan Hunt enfrenta a una inteligencia artificial con capacidad de infiltrarse en redes nucleares globales.

Gran Torino (10/04): Dirigida por Clint Eastwood. Un veterano de guerra confronta sus prejuicios raciales al ayudar a un joven vecino inmigrante.

Curvas de la vida (10/04): Amy Adams y Clint Eastwood protagonizan este drama sobre un cazatalentos de béisbol con problemas de visión que intenta realizar su último gran fichaje.

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Furia de titanes (10/04): Superproducción épica basada en la mitología griega. El héroe Perseo debe derrotar a criaturas ancestrales para rescatar a la princesa Andrómeda.

Embestida (10/04): Cine de catástrofe y terror. Un pueblo inundado por un huracán queda a merced de tiburones que ingresan a las zonas residenciales.

Epidemia (10/04): Un equipo médico liderado por Dustin Hoffman busca el origen de un virus mortal en un pequeño pueblo de Estados Unidos bajo cuarentena militar.

Tirador (10/04): Mark Wahlberg interpreta a un francotirador que sale de su retiro para detener un atentado contra el presidente, pero termina siendo incriminado.

Selena (16/04): Película biográfica con Jennifer Lopez. Relata la vida y el trágico asesinato de la "Reina del Tex-Mex", Selena Quintanilla.

Chicago (16/04): Musical ganador del Óscar. Catherine Zeta-Jones y Renée Zellweger protagonizan esta historia de crimen, fama y manipulación mediática en los años 20.

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Compañeras de cuarto (17/04): Un thriller universitario sobre la obsesión. La convivencia entre dos estudiantes deriva en una espiral de violencia pasivo-agresiva.

Amistad tóxica (19/04): Un hombre entabla un vínculo con su vecino que rápidamente se transforma en una obsesión peligrosa para su núcleo familiar.

Ápex (24/04): Una mujer es perseguida por un asesino en un entorno salvaje. La película se centra en las tácticas de supervivencia y la lucha contra un depredador humano.

Invictus (24/04): Morgan Freeman encarna a Nelson Mandela. El film narra cómo el presidente sudafricano utilizó el Mundial de Rugby de 1995 para unificar el país.

Austin Powers en Goldmember (24/04): Comedia de espionaje protagonizada por Mike Myers. El agente viaja a 1975 para rescatar a su padre de un villano excéntrico.

Me llamo Agneta (29/04): Una mujer se traslada a la Provenza francesa tras perder su empleo. El cambio de entorno facilita un redescubrimiento personal y profesional.

¿Qué otros contenidos destacan en el mes?

El apartado coreano suma Sabuesos: Temporada 2 (03/04), donde dos boxeadores enfrentan a una liga ilegal. En los documentales, destaca Al descubierto: Jaque al rey (07/04), sobre el fraude en el ajedrez profesional, y Ronaldinho (16/04), la serie biográfica del astro brasileño.

Los eventos en vivo marcan un diferencial este mes. El 11 de abril, el excampeón Tyson Fury pelea contra Arslanbek Makhmudov. El 18 de abril se transmite WWE WrestleMania 42, el show de lucha libre más relevante a nivel global, seguido por un evento de boxeo de celebridades en México el 26 de abril.

ds