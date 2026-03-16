Netflix estrena "Peaky Blinders: El hombre inmortal": un actor criticó a la película y reveló un final inédito

La plataforma Netflix prepara el esperado estreno de Peaky Blinders: El hombre inmortal, la película que llegará a la pantalla el viernes 20 de marzo y continuará la historia de la familia Shelby tras el final de la exitosa serie. Sin embargo, antes de su llegada, la producción quedó envuelta en una polémica luego de que uno de los actores del elenco cuestionara abiertamente el rumbo del film y revelara que existe un desenlace alternativo que no llegó a la versión final.

El estreno en la famosa plataforma de streaming promete convertirse en uno de los eventos televisivos del año. Resta saber si el filme logrará satisfacer a los seguidores o si las críticas internas anticipan una despedida más controvertida de lo esperado.

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Algunos rumores indican que el título “Peaky Blinders:el hombre inmortal” alude tanto a la supervivencia física de Thomas Shelby como a su legado criminal y político, que podría trascender incluso después de su muerte.

Thomas Shelby

Desde su debut en 2013, Peaky Blinders se convirtió en un fenómeno cultural, con una estética inconfundible, una banda sonora moderna y personajes complejos que redefinieron el drama histórico televisivo. La transición al cine genera enormes expectativas, pero también temores sobre si podrá mantener la intensidad que caracterizó a la serie.

La fuerte crítica de Paul Anderson a o “Peaky Blinders:el hombre inmortal”

El actor Paul Anderson, quien interpretó al volátil Arthur Shelby, sorprendió al expresar su disconformidad con la película. En declaraciones a medios británicos, cuestionó decisiones creativas clave y sugirió que “el espíritu original de la serie” no fue respetado.

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“Creo que la historia que contábamos en la televisión tenía una crudeza y una autenticidad, muy difíciles de trasladar al cine”, cuestionó Anderson. También, insinuó que su personaje tuvo un destino diferente en versiones previas del guión.

Según el actor que participó de la exitosa serie de la gangsters de Birmingham, existía un final alternativo “mucho más devastador y coherente con la trayectoria de Arthur”, que finalmente fue descartado en favor de una conclusión más ambigua.

Peaky Blinders: El hombre inmortal

El largometraje retoma la trama tras los acontecimientos de la sexta temporada, con Cillian Murphy nuevamente en el papel de Tommy Shelby, ahora enfrentado a las consecuencias de sus decisiones y a un nuevo escenario político y criminal.

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El lanzamiento del primer tráiler ha generado una gran intriga a la espera de su debut en la pantalla grande por parte de los espectadores y Netflix buscará consolidar a Peaky Blinders: “El hombre inmortal” como el título más rutilante de su programación en 2026.

PM / EM