Netflix estrena este viernes 6 de marzo el podcast oficial de Peaky Blinders: El Hombre Inmortal, una producción original que explora el detrás de escena de la nueva película de la saga y repasa cómo la serie británica se convirtió en un fenómeno cultural global. El proyecto funciona como complemento del film que llegará a la plataforma el 20 de marzo y reúne entrevistas con el elenco y los principales responsables creativos.

La propuesta se presenta como un videopodcast dividido en dos tandas de episodios y promete revelar detalles inéditos sobre la producción de la película, además de reconstruir la evolución de la serie que transformó la historia de una familia criminal de Birmingham en uno de los títulos más influyentes de la televisión reciente.

La serie de podcast está conducida por Packy Lee -actor que interpreta a Johnny Dogs en la ficción- junto con la presentadora de radio y televisión Edith Bowman. A lo largo de los episodios analizan la historia del universo Shelby, el proceso creativo detrás de la película y el impacto que tuvo la serie desde su estreno.

El lanzamiento coincide con la creciente expectativa por el estreno mundial de Peaky Blinders: El Hombre Inmortal, la película que marca el regreso de Tommy Shelby y que funciona como continuación directa de la historia que comenzó en televisión.

El podcast que revela cómo nació el fenómeno Peaky Blinders

El podcast oficial explora cómo una serie que comenzó como un drama de época sobre gánsteres en Birmingham terminó transformándose en uno de los productos culturales más influyentes de la última década.

En el tráiler del podcast, Packy Lee resume ese recorrido con una frase que adelanta el tono de la propuesta: "Ha sido un largo camino para llegar hasta acá". El actor también describe la esencia narrativa que definió a la saga desde sus primeras temporadas como "la violencia, el poder, la agresividad, llevada al límite".

Peaky Blinders: The Immortal Man, el regreso de Tommy Shelby a Netflix y la leyenda que se resiste a morir

Lee tiene una perspectiva privilegiada sobre la historia. Su personaje, Johnny Dogs, acompañó a Tommy Shelby a lo largo de toda la serie y vuelve a aparecer en la nueva película, lo que lo convierte en una de las voces centrales para repasar el universo de la ficción.

En los episodios también aparecen recuerdos y reflexiones sobre algunos de los personajes más importantes de la serie. En uno de los pasajes del avance, Lee resume el tono emocional de la historia: "Familia, amor y pérdidas. Todo ha conducido a esto".

Por su parte, Edith Bowman aporta el contexto histórico que marcó el origen del relato y señala un punto clave en la construcción de la saga. "Esta historia no empezó con un crimen", dice, y añade: "Empezó con la guerra".

El podcast profundiza en esa idea: la historia de los Shelby comienza después de la Primera Guerra Mundial, un conflicto que definió la personalidad de Tommy y el ascenso del clan en Birmingham.

La película que cierra la historia de Tommy Shelby e inspiró el nuevo podcast

El podcast también funciona como una antesala narrativa para la película Peaky Blinders: El Hombre Inmortal, que llegará a Netflix el 20 de marzo y que retoma la historia durante la Segunda Guerra Mundial.

La trama sitúa a Tommy Shelby regresando a Birmingham tras un exilio autoimpuesto. En medio del conflicto global, el protagonista deberá enfrentar una nueva amenaza que podría cambiar el rumbo del país.

Según la premisa oficial, Shelby vuelve para detener un complot nazi que amenaza el futuro de Gran Bretaña. El enfrentamiento ocurre en un momento en el que el destino de su familia y del país se entrelazan.

“Peaky Blinders: el hombre inmortal”: el exilio de Tommy Shelby y la irrupción de Barry Keoghan

En esta nueva etapa aparece con más fuerza Duke Shelby, interpretado por Barry Keoghan, quien representa a una nueva generación dentro de la organización criminal. El actor anticipa el peso simbólico del apellido en la historia y advierte sobre los riesgos que implica: "El apellido Shelby conlleva mucho peso y peligro".

La película está protagonizada por el ganador del Oscar Cillian Murphy, quien retoma el papel de Tommy Shelby. El elenco también incluye a Rebecca Ferguson, Tim Roth, Sophie Rundle, Stephen Graham y el propio Packy Lee.

El podcast acompaña ese estreno con entrevistas exclusivas al creador y guionista Steven Knight, al director Tom Harper, al productor Guy Heeley y a varios miembros del elenco, entre ellos Murphy, Rundle, Keoghan, Ferguson y Roth.

El lanzamiento del podcast se organiza en dos partes: los primeros tres episodios se estrenaron el 6 de marzo, mientras que los tres restantes se publicarán el 20 de marzo, el mismo día que la película llega al catálogo de Netflix.

