“Peaky Blinders: el hombre inmortal”: el exilio de Tommy Shelby y la irrupción de Barry Keoghan

La historia de los Shelby no terminó. Tras la culminación de la serie, el universo creado por el guionista Steven Knight regresa con la película “Peaky Blinders: el hombre inmortal”, que retoma el recorrido de Tommy Shelby en un escenario marcada por el exilio, la amenaza constante del pasado y la reinvención. Además, uno de los anuncios que más expectativa generó fue la incorporación del actor irlandés Barry Keoghan, como nuevo integrante del elenco y el rol de su personaje se mantiene bajo estricto hermetismo.

La idea de “inmortalidad” que sugiere el título, que se estrenará en los cines el próximo 20 de marzo de 2026, no alude solo a la supervivencia física de Thomas Shelby, sino a su capacidad para reinventarse una y otra vez, escapando de enemigos, traiciones y del peso de sus propias decisiones.

El film no sólo funcionará como continuación de la sexta temporada, sino también como una relectura del líder de la pandilla de Birmingham, convertido en una figura legendaria dentro del relato.

La película “Peaky Blinders: el hombre inmortal” busca capitalizar ese legado sin repetir fórmulas. El crimen organizado ya no se limitará a Birmingham, ahora se entrecruzará con diplomacia, espionaje y conflictos bélicos en el marco de la Segunda Guerra Mundial.

“La intención es llevar el relato a una escala mayor, con escenarios internacionales y una mirada más amplia sobre el contexto político de la época”, señaló Steven Knight en la antesala de la llegada del esperado filme a la pantalla grande.

Entre la redención y la caída de Tommy Shelby

El interrogante central sigue siendo el mismo: ¿puede Tommy Shelby escapar de su propia naturaleza? El exilio ofrece la posibilidad de empezar de nuevo, pero también expone al personaje a nuevas traiciones y desafíos. El peso de la familia, la culpa por las muertes acumuladas y la ambición desmedida siguen marcando cada decisión.

“Peaky Blinders: El hombre inmortal” promete una exploración más íntima del personaje sin abandonar la épica que convirtió a la saga en un fenómeno global. Con el regreso de Cillian Murphy y la incorporación de Barry Keoghan, el film se perfila como uno de los eventos cinematográficos más esperados por los fanáticos.

La irrupción de Barry Keoghan en “Peaky Blinders: El hombre inmortal”

interpretaría a un personaje clave en esta nueva etapa: un joven ambicioso, con conexiones políticas y criminales, que podría convertirse tanto en aliado como en amenaza para Tommy. La dinámica entre ambos promete ser uno de los motores dramáticos del film.

La elección no es casual. Keoghan se ha consolidado como uno de los intérpretes más versátiles de su generación, capaz de construir figuras ambiguas y perturbadoras. Su presencia anticipa un duelo actoral de alto voltaje con Murphy, en una historia atravesada por la tensión psicológica y el juego de poder.

