Netflix estrena este jueves 5 de marzo "Vladimir", una miniserie de ocho episodios basada en la novela debut de Julia May Jonas. La producción tiene como protagonista a Rachel Weisz, quien interpreta a una profesora universitaria de literatura en plena crisis personal. La trama se dispara cuando la mujer desarrolla una obsesión absorbente por un nuevo y carismático colega del campus, interpretado por Leo Woodall.

El relato se sitúa en una universidad de artes donde la protagonista, identificada simplemente como "M", ve cómo su estructura familiar y profesional se desmorona. Su marido, encarnado por John Slattery, es el jefe del departamento de inglés y enfrenta una investigación oficial por conductas sexuales inapropiadas con estudiantes en el pasado. En este contexto de aislamiento social y profesional, la llegada de un novelista joven y atractivo altera el comportamiento de la docente.

La serie utiliza un recurso narrativo directo donde Weisz rompe la cuarta pared para dirigirse al espectador. Esta técnica busca trasladar el tono de la primera persona del material original a la pantalla, permitiendo conocer los pensamientos íntimos de la protagonista. Julia May Jonas, autora del libro de 2022, participó activamente como creadora y guionista de la adaptación, asegurando que el foco se mantuviera en el deseo femenino y el proceso de envejecimiento.

Elenco y producción en el set de Toronto

El reparto principal se completa con Jessica Henwick, quien interpreta a Cynthia, la esposa del joven escritor que llega a la facultad. También participan Ellen Robertson como Sid, la hija del matrimonio protagonista, y otros actores como Matt Walsh y Kayli Carter en roles secundarios. La filmación de los ocho capítulos se realizó íntegramente en Toronto, Canadá, entre los meses de julio y septiembre de 2025 bajo la producción de 20th Television.

"Explora lo que las mujeres sienten que se les permite desear y cómo se les permite desearlo", explicó Julia May Jonas en una entrevista con el sitio oficial Tudum de Netflix. Por su parte, Rachel Weisz, quien también figura como productora ejecutiva, describió la historia como un "cuento de hadas intensificado" que oscila entre la comedia negra y el drama psicológico. La actriz destacó que la escritura de Jonas es "traviesa y veraz, y un poco ridícula".

La dirección de los episodios estuvo repartida entre varios cineastas. Shari Springer Berman y Robert Pulcini, conocidos por "Fleishman Is in Trouble", dirigieron los dos primeros capítulos. Francesca Gregorini se encargó de los episodios tres, seis y siete, mientras que Josephine Bornebusch tomó el mando de la cuarta y quinta entrega. Esta rotación técnica buscó imprimirle distintas capas tonales a la espiral obsesiva que atraviesa el personaje principal.

Rachel Weisz y Leo Woodall protagonizan la nueva miniserie erótica de Netflix.

Un triángulo de poder y tensión académica

La narrativa de "Vladimir" se despega de los dramas académicos convencionales al invertir los roles tradicionales de poder y atracción. La protagonista admite sentirse invisible y despojada de su agencia sexual hasta que su fijación por el nuevo colega le devuelve una energía creativa violenta. "Es ese sentimiento de estar tan llena de energía creativa porque tenés esta lujuria u obsesión por alguien", señaló Jonas sobre el motor que mueve a la profesora.

El conflicto con el marido añade una capa de tensión legal y moral que atraviesa toda la temporada. Mientras él espera el desenlace de su juicio académico, la relación de pareja -originalmente planteada como un matrimonio abierto- entra en una fase de toxicidad y competencia intelectual. La serie plantea si los actos de la protagonista son reales o parte de una construcción fantasiosa derivada de su propia frustración profesional.

Cada episodio tiene una duración aproximada de 30 minutos y todos estarán disponibles en la plataforma desde el momento del lanzamiento global. La clasificación de la serie es TV-MA, debido a su contenido de lenguaje adulto, situaciones sexuales y temas de madurez. Con este estreno, Netflix busca reforzar su catálogo de dramas orientados al público adulto con una propuesta de autor enfocada en la psicología de sus personajes.

La serie fue producida por las compañías Merman, Astral Projection y Small Dog Picture Company. Los productores ejecutivos incluyen a Sharon Horgan, Stacy Greenberg y Kira Carstensen. La fecha confirmada para la disponibilidad del contenido en todos los territorios donde opera el servicio es el 5 de marzo de 2026.