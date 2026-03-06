“Peaky Blinders: el hombre inmortal”: Steven Knight explicó el cambio de actor para Duke Shelby

El guionista Steven Knight, se refirió al cambio de actor para interpretar el papel de Duke Shelby en la película “Peaky Blinders: el hombre inmortal”, que continuará la historia de la familia criminal más famosa de Birmingham, y explicó que “Duke es un personaje con un futuro enorme dentro de la historia; queríamos mostrarlo en una etapa distinta de su vida”, quien ha sido presentado como el hijo legítimo de Thomas en la temporada final de la serie.

En su aparición original fue interpretado por el actor británico Conrad Khan, cuya actuación despertó gran interés entre los seguidores por el potencial obtenido en la trama de la historia.

Netflix lanzó un podcast de Peaky Blinders con todo el detrás de escena de la nueva película “El Hombre Inmortal”

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Sin embargo, la nueva producción traerá un cambio inesperado: Duke Shelby será interpretado por Barry Keoghan. La decisión generó preguntas entre los seguidores de la famosa serie, que rápidamente comenzaron a especular en redes sociales sobre los motivos detrás de la modificación.

Duke Shelby

Un joven ambicioso, con conexiones políticas y criminales, que podría convertirse tanto en aliado como en amenaza para Tommy Shelby. La dinámica entre ambos promete ser uno de los motores dramáticos del filme “Peaky Blinders: el hombre inmortal”.

En la serie, su llegada introduce un nuevo equilibrio dentro de la familia, especialmente en relación con el personaje de Charles Shelby, el hijo reconocido de Tommy. Según se supo, el personaje tendrá un papel más que relevante dentro del conflicto narrativo.

Steven Knight: “Necesitábamos a alguien que transmitiera el peso que Duke empieza a cargar en el mundo de los Shelby”

“La historia avanza hacia un período más oscuro y necesitábamos a alguien que transmitiera el peso que Duke empieza a cargar dentro del mundo de los Shelby”, argumentó el creador Steven Knight.

“Peaky Blinders: el hombre inmortal”: el exilio de Tommy Shelby y la irrupción de Barry Keoghan

La expansión del universo narrativo incluye nuevas producciones ambientadas en diferentes momentos históricos y con distintos protagonistas vinculados a la familia.

Guionista de “Peaky Blinders: el hombre inmortal”, Steven Knight

En ese contexto, el cambio de intérprete para Duke Shelby parece formar parte de una estrategia más amplia para redefinir el rumbo de los personajes que podrían liderar la próxima etapa de la saga.

Peaky Blinders: The Immortal Man, el regreso de Tommy Shelby a Netflix y la leyenda que se resiste a morir

Mientras los detalles sobre “Peaky Blinders: el hombre inmortal” continúan revelándose de forma gradual, una cosa parece clara: el legado de los Shelby aún tiene muchas historias por contar.

PM