La serie Bridgerton introdujo cambios significativos en la construcción del mundo social de la historia, como la inclusión de una aristocracia liderada por la reina Charlotte, personaje que incluso desembocó en un spin-off. Mientras que las primeras temporadas respetaron parcialmente la cronología literaria de los libros, la producción de Netflix decidió modificar el orden de algunos romances, para priorizar ciertos personajes y expandir tramas que ganaron popularidad entre los espectadores.

Las diferencias aparecen a partir del tercer libro. En la saga literaria, la tercera novela es An Offer From a Gentleman, protagonizada por Benedict Bridgerton y Sophie Beckett. No obstante, la serie decidió omitir momentáneamente esta historia.

Francesca o Eloise, quien será la protagonista principal de la quinta temporada de Bridgerton

En su lugar, la producción avanzó directamente hacia el cuarto libro, Romancing Mister Bridgerton, centrado en la relación entre Colin Bridgerton y Penelope Featherington. Esta decisión convirtió a la tercera temporada en la historia de Colin y Penelope, adelantando una unión que en los libros ocurre posteriormente.

Reina Queen Charlotte

Entre los factores que explican este cambio se destacan:

-La creciente popularidad de Penelope, interpretada por Nicola Coughlan.

-La narrativa coral de la serie, que desarrolla varias historias paralelas entre los miembros de la familia y su círculo social.

-La estrategia de mantener el interés del público, adelantando tramas muy esperadas por los fans.

Los productores han señalado que el objetivo de la adaptación no es replicar la saga literaria, sino reinterpretarla para el lenguaje televisivo. Dicha flexibilidad permite expandir el universo narrativo e incorporar nuevos conflictos.

Julia Quinn: “Cada temporada puede contar la historia principal de un libro, pero también incluir otras tramas que amplían el universo narrativo”

En el marco de una entrevista concedida al diario británico The Independent, Julia Quinn, autora de la saga de Bridgerton, expresó públicamente su respaldo a este enfoque creativo y señaló que “la serie no sigue el libro palabra por palabra, y no creo que tenga que hacerlo”, al tiempo que aclaró que “cada temporada puede contar la historia principal de un libro, pero también incluir otras tramas y personajes que amplían el universo narrativo”.

Cómo difiere la serie de Bridgerton del orden de los libros

La saga literaria comienza con The Duke and I, que narra la historia de amor entre Daphne Bridgerton y Simon Basset, el duque de Hastings. Esta trama fue respetada por la primera temporada de la serie.

El segundo libro, The Viscount Who Loved Me, se centra en el romance entre Anthony Bridgerton y Kate Sharma (Kate Sheffield en las novelas). La segunda temporada de la serie también siguió esta historia como eje principal.

The Viscount Who Loved Me: segunda temporada de Bridgerton

Las diferencias comenzaron a partir de la tercera temporada. En la saga literaria, el tercer libro es An Offer From a Gentleman, dedicado al romance de Benedict Bridgerton con Sophie Beckett. Sin embargo, la serie Bridgerton decidió alterar ese orden y avanzar directamente hacia el cuarto libro, Romancing Mister Bridgerton, centrado en la relación entre Colin Bridgerton y Penelope Featherington.

La tercera temporada de Bridgerton, por lo tanto, se enfocó en la historia de Colin y Penelope, dejando temporalmente de lado la trama de Benedict.

Este cambio no fue casual. La serie venía desarrollando la relación entre Colin y Penelope desde la primera temporada, lo que permitió construir una tensión romántica prolongada que finalmente se convirtió en el eje de la tercera entrega.

