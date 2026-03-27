Netflix confirmó un nuevo aumento: cuál será el valor de los nuevos planes mensuales de suscripción

Netflix confirmó una nueva actualización en los precios de sus planes de suscripción, una medida que impactará en millones de usuarios y que responde, según la compañía, a la necesidad de sostener la inversión en producción de contenidos y mejoras tecnológicas. El ajuste se aplicará de manera progresiva en distintos mercados, incluyendo América Latina, donde los valores ya comenzaron a actualizarse.

En este marco, voceros de la compañía norteamericana señalaron que “los cambios en los precios buscan acompañar la mejora continua del servicio y ofrecer más valor a los suscriptores”, al tiempo que remarcaron que seguirán incorporando nuevas funciones y opciones de entretenimiento.

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En el caso de Argentina, desde Netflix se precisó que el incremento promedio de las tarifas será del 25%, aunque el impacto final en el precio que pagan los usuarios, puede variar según el tipo de plan y la carga impositiva vigente sobre servicios digitales.

Cuál será el valor de los nuevos planes mensuales de suscripción

A través de un comunicado la famosa plataforma de streaming difundió que la nueva estructura tarifaria refleja tanto el contexto inflacionario global como el crecimiento del catálogo de series, películas y producciones originales.

En los últimos años, Netflix ha intensificado su estrategia de expansión con contenidos propios, lo que implica mayores costos de producción y adquisición de derechos.

El nuevo esquema de la plataforma de streaming contempla incrementos diferenciados según el tipo de plan. Aunque los valores exactos varían según el país y el tributo local, se estima que los incrementos oscilarán entre un 15% y 30%.

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Cuánto aumentan el plan básico y el plan premium de Netflix en marzo de 2026

El nuevo esquema de tarifas de Netflix contempla incrementos diferenciados según los planes mensuales de suscripción. El plan básico, que permite ver contenido en una sola pantalla y con calidad estándar, tendrá un aumento moderado en comparación con el resto de las opciones, manteniéndose como la alternativa más económica para los usuarios.

Netflix

En Argentina sufrirá un aumento en torno al 20%, sin embargo se sostendrá como la opción más viable para los suscriptores de nuestro país.

Por su parte, el plan premium, que ofrece reproducción en múltiples dispositivos simultáneamente y calidad en ultra alta definición, será el que registre el aumento más significativo. Esta categoría apunta a usuarios que priorizan la experiencia visual y el uso compartido dentro del hogar, por lo que el ajuste responde también a la demanda creciente de este tipo de servicio.

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Será el que registre el aumento más significativo, con una suba cercana al 30% en el en Argentina. Esta categoría apunta a los consumidores de la plataforma que priorizan la experiencia visual y el uso compartido dentro del hogar.

PM