La plataforma Netflix estrenó este viernes 13 de marzo Dinastía: Los Murdoch, una docuserie que reconstruye el entramado familiar, político y empresarial del grupo mediático encabezado por Rupert Murdoch, cuya historia real fue señalada durante años como una de las principales inspiraciones de Succession. El lanzamiento se produce meses después del cierre de la disputa legal que definió quién controlará el imperio tras la muerte del patriarca.

La producción consta de cuatro episodios y se apoya en miles de páginas de documentos judiciales, correos electrónicos y mensajes de texto privados que nunca habían sido exhibidos en pantalla. El foco no está puesto en la ficción, sino en los mecanismos reales de poder y conflicto que atravesaron a la familia durante décadas.

Desde el primer capítulo, la serie presenta a Rupert Murdoch como el centro de un sistema diseñado para sobrevivir a cualquier crisis, incluso a costa de los vínculos familiares. A lo largo del relato, se reconstruyen las tensiones con sus hijos adultos -Lachlan, James, Elisabeth y Prudence- y el modo en que la sucesión se transformó en una guerra abierta, con implicancias económicas y políticas globales.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El primer bloque introductorio deja claro el eje central del documental: la pregunta no es quién heredará el poder, sino qué precio tuvo sostenerlo. La docuserie plantea que el imperio mediático de Fox Corporation y News Corp no fue solo una empresa familiar, sino una estructura que moldeó gobiernos, elecciones y debates públicos durante más de 80 años.

El hijo mayor de Rupert Murdoch se quedará con el control de Fox y todo el grupo mediático

La batalla por la sucesión y el control del imperio

Dinastía: Los Murdoch reconstruye el ascenso de Rupert Murdoch desde sus primeros pasos hasta la disputa final por el control del fideicomiso familiar, que definirá el destino del imperio cuando el magnate fallezca. El patriarca, hoy de 94 años, designó a Lachlan Murdoch como heredero, decisión que profundizó la fractura con sus otros hijos adultos: James Murdoch, Elisabeth Murdoch y Prudence MacLeod.

Las tensiones derivaron en una batalla legal en el estado de Nevada, donde se discutió el control del fideicomiso creado en 1999. Aunque un comisionado del condado emitió inicialmente un fallo favorable a los hermanos enfrentados a Lachlan, ambas partes alcanzaron un acuerdo por 3.300 millones de dólares.

Ese acuerdo garantizó que Lachlan Murdoch mantenga el control de Fox Corporation y News Corp al menos hasta 2050, mientras que James, Elisabeth y Prudence recibieron pagos individuales de aproximadamente 1.100 millones de dólares cada uno para ceder su poder de voto.

La serie sostiene que este desenlace no fue un accidente, sino el resultado de una dinámica familiar promovida durante años. “Rupert crió a sus hijos menos como una familia y más como gladiadores”, se afirma a partir de documentos internos y testimonios de allegados al grupo.

James, Elisabeth, Rupert y Lachlan Murdoch.

El conflicto sucesorio también aparece vinculado a cambios estructurales del negocio. La presión del mercado, el avance del streaming y la venta de 21st Century Fox a Disney son presentados como factores que aceleraron una definición que el patriarca había postergado durante décadas.

En ese contexto, la docuserie sugiere que la disputa no solo fue personal, sino estratégica: asegurar una línea editorial y política uniforme en un escenario global cada vez más fragmentado.

Fox News, escándalos y el costo político del poder mediático

Otro eje central del documental es el rol de Fox News en la construcción del poder Murdoch. La serie dedica varios segmentos a reconstruir el ascenso de la señal y su influencia directa sobre la política estadounidense, a partir de entrevistas con exempleados como Alisyn Camerota y David Shuster.

El relato incluye un desarrollo detallado del escándalo de las escuchas telefónicas que llevó al cierre del tabloide News of the World, revelado originalmente por The Guardian. Ese episodio no solo impactó en la reputación del grupo, sino que dañó de manera directa la posición de James Murdoch dentro del imperio.

Escala el caso Epstein: Trump denunció a Murdoch, al Wall Street Journal y a periodistas por "difamación"

Exreporteros del tabloide describen prácticas sistemáticas de vigilancia, robo de información y presión editorial. Uno de los testimonios más crudos es el del periodista Paul McMullan, quien afirma: “¿Qué quería Murdoch que hiciéramos? Que encontráramos a la chica y le diéramos 250.000 dólares para que nos contara todo”.

En otro pasaje, el propio McMullan describe el funcionamiento interno del sensacionalismo: “Un día llegué con esas fotografías robadas”, cuenta, al mencionar imágenes de Naomi Campbell y Carla Bruni. Según su testimonio, el entonces editor Piers Morgan celebró el material: “Gracias a eso conseguí mi puesto fijo en la redacción, básicamente por robar”.

El documental también aborda la presión comercial que enfrentó Fox a partir de 2017, cuando el avance de plataformas como Netflix, Amazon y Apple volvió insuficiente la escala tradicional del grupo. “Fox no tenía el tamaño suficiente para competir”, sostiene el periodista Matthew Belloni en uno de los tramos más técnicos de la serie.

Una producción de archivo que conecta ficción y realidad

Dinastía: Los Murdoch fue dirigida principalmente por Liz Garbus y producida por Story Syndicate, con la codirección del episodio final a cargo de Sara Enright. Ningún miembro de la familia Murdoch participó del proyecto, una constante en los trabajos que investigan al clan.

Tras el conflicto judicial, Lachlan Murdoch conservará el control de Fox Corporation y News Corp al menos hasta 2050.

La serie se apoya en una extensa red de periodistas especializados, entre ellos Jim Rutenberg y Jonathan Mahler, de The New York Times, y McKay Coppins, de The Atlantic, quien accedió a James Murdoch en entrevistas clave previas al estallido judicial.

Un recurso narrativo llamativo es el uso reiterado del tema musical de Succession, compuesto por Nicholas Britell. La elección funciona como un subrayado deliberado del paralelismo entre la ficción y la historia real, un vínculo que el propio clan Murdoch siguió con atención.

Según reconstruye el documental, en 2023 Elisabeth Murdoch y su representante observaron la muerte de Logan Roy en la serie de HBO y encargaron un memorando interno para evitar un colapso similar en la vida real. El efecto fue el contrario: ese documento terminó detonando la guerra judicial.

En este sentido, el relato avanza hacia un cierre marcado por la desintegración del proyecto original. “Rupert decía que su sueño era construir un negocio familiar”, afirma el periodista Gabriel Sherman, y concluye: “Lo que construyó fue un negocio que destruyó a su familia”.