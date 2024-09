Disputa legal por la herencia de Rupert Murdoch: el magnate busca romper un acuerdo que habría hecho con sus hijos

El periodista, Roberto Maidana, trajo información sobre la complicada situación que envuelve a la herencia de Rupert Murdoch, el magnate que es dueño de diferentes medios como New York Post, Wall Street Journal, The Times y Fox. El problema se rige por temas ideológicos y no en lo que se refiere al dinero.

“Rupert Murdoch es un empresario que tiene uno de los imperios mediáticos más importantes a nivel global, entre sus principales medios está el New York Post, Wall Street Journal, The Times y uno de los medios más importantes a nivel político como es Fox”, comentó Roberto Maidana. “Rupert Murdoch es un hombre de 93 años, es republicano y toda su vida se dedicó a los medios”, agregó.

Los casamientos de Rupert Murdoch

Posteriormente, Maidana planteó: “Murdoch tuvo una serie de matrimonios, se casó 5 veces, la última vez que se casó fue ahora en junio, tuvo hijos con las 3 primeras mujeres y el problema viene con las 2 primeras”. Luego, manifestó que, “en 1998 él se estaba divorciando de Anna Murdoch Mann, con la cual tuvo 3 hijos y para que no hubiera problema entre sus hijos, le pidió que cuando se estaba divorciando, todos tuvieran la misma participación en el imperio mediático”.

El inicio del problema

“Rupert Murdoch estableció un fideicomiso irrevocable en el cual él tenía 4 votos y cada uno de sus hijos tenía el voto restante para formar un total de 8 votos”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “El día que Murdoch se muriera, él iba a ceder sus votos a sus hijos, por lo cual, sus hijos iban a tener 2 votos cada uno”.

Por otro lado, el periodista señaló: “Uno de sus hijos es republicano pero hay otro que no y tiene una política totalmente distinta con respecto a su padre, por lo que acá viene el conflicto y el tercer hijo está en una situación neutra, no quiere tener conflicto con ninguno”. A su vez, remarcó que, “Rupert Murdoch temiendo que pueda cambiar la línea editorial de Fox, quisiera cambiar este fideicomiso irrevocable, el tema es que no puede hacerlo y tiene que ir a la justicia”.