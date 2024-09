Un tribunal de Estados Unidos empezó a examinar el conflicto de sucesión entre el poderoso y controvertido magnate de los medios de comunicación Rupert Murdoch y cuatro de sus hijos, un asunto de enormes implicaciones para el futuro de este imperio mediático cuyo buque insignia es la cadena conservadora estadounidense Fox News.

Lo que está en juego son 15.000 millones de dólares en activos propiedad del patrimonio de la familia Murdoch, que controla los activos mediáticos de Murdoch, incluido el canal de noticias estadounidense Fox News.

Pese a las protestas de un grupo de medios estadounidense como el New York Times, que dio a conocer el caso, la CNN y la radio pública NPR, las audiencias se realizan a puerta cerrada ante un comisario de sucesiones de un tribunal de la desértica ciudad de Reno, en el estado de Nevada.

Este lunes, los canales estadounidenses mostraron imágenes de Rupert Murdoch, de 93 años, llegando al tribunal en compañía de su quinta esposa, Elena Zhukova.

Oficialmente llamado "audiencia probatoria", equivale a un juicio de cinco días con testigos y montañas de pruebas. Se calcula que 79 abogados están trabajando en el caso, que continuará durante el resto de esta semana.

El comisionado de sucesiones de Nevada, Edmund Gorman Jr., "selló" el caso judicial, lo que significa que los más de 360 ​​documentos presentados por la familia del magnate desde octubre pasado estarán ocultos a la prensa y al público.

En septiembre de 2023, el magnate de los medios de comunicación Rupert Murdoch anunció que dejaría la presidencia de Fox Corporation, empresa matriz del canal favorito de los conservadores estadounidenses Fox News, y de News Corp, a su hijo Lachlan.

A pesar de todo el dinero involucrado en este caso, la disputa de la dinastía Murdoch en sí es relativamente sencilla.

Según los términos de su divorcio en 1999 de Rupert con su segunda esposa, la periodista Anna Murdoch Mann, a los hijos del magnate (que entonces tenía cuatro) se les prometió una influencia igual e "irrevocable" en la gestión de sus periódicos y canales de televisión después de su muerte, así como un beneficio financiero igual.

En el centro de esta batalla se encuentra su proyecto de modificar los estatutos de la fundación familiar para ceder el control de su imperio integrado por News Corporation, que cuenta con medios como Wall Street Journal, New York Post en Estados Unidos, The Sun en Reino Unido, The Australian y Fox Corporation (Fox News), a su hijo mayor Lachlan después de su muerte.

En un escenario digno de la serie "Succession", en parte inspirada en la historia de la familia, tres hijos de Rupert Murdoch, Prudence, de 65 años, Elisabeth, de 55, y James, de 51, están en contra de este proyecto, ya que la fundación contemplaba inicialmente similares derechos de voto para los cuatro descendientes.

Según medios estadounidenses, el magnate está distanciado de Prudence, Elisabeth y James. Se dice que cree que son desagradecidos después de haberlos convertido a todos en multimillonarios (recibieron entre 100 y 150 millones de dólares cada uno) y que ellos están atónitos ante esta extraordinaria decisión y quieren proteger sus derechos.

El veterano empresario de los medios deja un legado controvertido, acusado de haber favorecido, a través de sus periódicos y sus canales de televisión, el ascenso del populismo en los países anglosajones, simbolizado por el Brexit en Reino Unido y el ascenso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos en 2016.

Los abogados de Murdoch dicen que está tratando de "proteger" a sus otros hijos

Rupert Murdoch está intentando entregar su voto a su hijo Lachlan, su sucesor elegido, quien podrá superar en votos a sus tres hermanos. Cree que sólo se puede confiar en su primogénito para mantener la postura editorial conservadora de Fox y News Corp.

Al magnate, por otra parte, le preocupa que Prudence, Elisabeth y James empujen a Fox News hacia una dirección más liberal, en supuesto detrimento del negocio.

James, que dejó News Corp en 2020, dio su apoyo a Kamala Harris. Él y su hermano Lachlan tienen opiniones políticas muy diferentes y se enfrentaron dramáticamente por el trato comprensivo que Fox le dio a Donald Trump.

Elisabeth dirige una productora de cine y televisión con sede en Londres, mientras que Prudence, nacida del primer matrimonio de Murdoch, con la ex azafata Patricia Booker, forma parte del consejo directivo del periódico Times.

Lachlan, en tanto, es considerado un defensor de la línea populista y conservadora de su padre, quien en 2023 le nombró director de News Corp y Fox Corporation.

Los medios estadounidenses dicen que si a los otros tres hijos se les permitiera imponer sus opiniones más liberales, podrían hacer que el imperio que tanto le costó construir a Rupert se derrumbara después de su muerte.

La perspectiva de que miembros más liberales de la familia lleven a Fox Corp en una dirección diferente no sería lo "mejor para el bienestar financiero de la compañía", dijo una fuente conocedora. Y agregó: "Rupert y Lachlan comparten una visión para la empresa que funciona bien desde que Lachlan asumió el control el año pasado".

El autor Paddy Manning, autor de una biografía de Lachlan publicada en 2022, asegura que la animosidad entre los hermanos "es real".

"Las dos partes siguen profundamente divididas. Es un auténtico cisma", afirmó. "Los hermanos ven esto como una traición a lo que su madre había deseado con el acuerdo de divorcio. Se ha roto una confianza de 25 años".

Lachlan Murdoch se posicionaba como el favorito para suceder a su padre, entre su hermano James, considerado más liberal, y sus hermanas Prudence y Elisabeth, en una disputa familiar que inspiró la exitosa serie televisiva "Succession".

Según el New York Times, los abogados de Rupert Murdoch "defendieron que trata de proteger a James, Elisabeth y Prudence garantizando que no podrán moderar la política de Fox o perturbar sus operaciones por luchas incesantes en la dirección", escribe el diario.

"No se trata de 'marginar' a nadie, se trata de resaltar el liderazgo que está en el poder y continuar con él", dijeron fuentes conocedoras del caso.

Para cambiar los términos del fideicomiso, Murdoch tendrá que convencer al tribunal de que está actuando en interés de todos los beneficiarios, incluidos los dos hijos que tuvo con su tercera esposa, Wendi Deng: Grace, de 23 años, y Chloe, de 21, que no tienen derecho a voto en el fideicomiso.

En una decisión preliminar, el comisario de sucesiones no se opone a la modificación de la fundación, pero debe oír los argumentos de todas las partes durante siete días de audiencia, según el tribunal. Después, hará recomendaciones que en principio no serán públicas, informó el tribunal.

Para muchos observadores, el asunto tendrá consecuencias importantes para el futuro del imperio Murdoch, acusado de incentivar el populismo a través de sus diarios y cadenas de TV en los países de habla inglesa, en particular el Brexit en el Reino Unido o la ascensión de Donald Trump en Estados Unidos en 2016.

Fox News, en la vanguardia de la batalla ideológica de los conservadores estadounidenses, fue acusada de alimentar la desinformación sobre las vacunas contra el Covid y de haber amplificado las alegaciones de que la elección presidencial de 2020 fue manipulada en detrimento de Trump.

Fox News aceptó en abril de 2023 pagar 787,5 millones dólares al fabricante de las máquinas de votación electrónica Dominion Voting Systems, en el centro de las teorías complotistas del trumpismo sobre la elección presidencial de 2020, de las que se hizo eco la cadena.

En esta campaña electoral, los comentaristas de Fox News apoyan incondicionalmente a Trump y critican, a veces de forma virulenta, a la candidata demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris.

Rupert Murdoch, jefe de periódicos más poderoso y conocido del mundo, que comenzó con un simple diario en Adelaida, su Australia natal, a principios de la década de 1950, construyó un imperio internacional. Sus diarios y canales de televisión tuvieron una influencia considerable en Reino Unido y Estados Unidos.

Fox News, creada en 1996 para competir con CNN, fue percibida jugando un papel central en el ascenso político de Trump, aunque los medios del grupo Murdoch (New York Post, The Wall Street Journal) no siempre perdonaron al multimillonario republicano.

Por ejemplo, los métodos utilizados por el periódico británico sensacionalista News of the World provocaron un sonado escándalo en 2011. Los empleados piratearon los teléfonos de decenas de personas, incluidos miembros de la familia real, para recopilar en secreto información jugosa, desafiando a la ley.

Debido a este escándalo y tras 168 años de existencia, el semanario cerró sus puertas.

