Murió Tito Jackson, integrante de The Jackson 5 y hermano de Michael

Tito Jackson, hermano de Michael Jackson e integrante de la icónica banda The Jackson 5, falleció este domingo a los 70 años. La triste noticia fue confirmada por sus hijos a través de un comunicado publicado en redes sociales.

Tito era el tercero de los nueve hermanos Jackson, entre ellos el mundialmente famoso Rey del Pop, Michael Jackson, y la exitosa cantante Janet Jackson.

"Con gran pesar anunciamos que nuestro amado padre y miembro del Salón de la Fama del Rock & Roll, Tito Jackson, ha fallecido. Estamos profundamente conmocionados, tristes y con el corazón roto. Nuestro padre era una persona increíble, siempre atento al bienestar de los demás", expresaron sus hijos TJ, Taj y Taryll en el comunicado.

Según informó Steve Manning, amigo cercano de la familia, Tito falleció mientras conducía de regreso a su hogar en Oklahoma, tras sufrir un aparente infarto durante el trayecto desde Nuevo México.

Quién era Tito Jackson

Nacido el 15 de octubre de 1953, Tito fue parte fundamental del éxito de The Jackson 5, la banda que junto a sus hermanos Jackie, Jermaine, Marlon y Michael, marcó una era en los años 70 con hits como "I Want You Back", "ABC" y "I'll Be There".

En 1997, el legendario grupo fue incluido en el Salón de la Fama del Rock & Roll, en una ceremonia presentada por la cantante y actriz Diana Ross.

En sus últimos años, Tito continuó su carrera musical junto a sus hermanos Marlon y Jackie, con quienes formaba parte de The Jacksons, habiendo realizado presentaciones recientes en Alemania, Inglaterra y California.

JCCL