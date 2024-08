Aseguran que la acusación de abuso sexual contra Michael Jackson habría contribuido en su muerte

En una reciente entrevista, Bill Whitfield, quien fuera el último guardaespaldas de Michael Jackson, compartió detalles sobre cómo las acusaciones de abuso sexual impactaron profundamente al cantante. Whitfield reveló que estas acusaciones, que surgieron tras la absolución de Jackson en 2006, tuvieron un efecto devastador en su estado emocional, llevándolo a un profundo estrés que, según él, pudo haber contribuido a su prematura muerte.

El guardaespaldas, quien acompañó a Jackson en sus últimos años, notó que el célebre bailarín y cantante estaba "muy triste" en los meses previos a su fallecimiento, una tristeza que parecía estar directamente relacionada con las controversias que lo rodeaban. A pesar de las acusaciones, Whitfield señaló que se mantuvo vigilante sobre el comportamiento de Jackson, especialmente en su trato con sus hijos y otros niños, con la intención de discernir la verdad detrás de las denuncias.

"Sé que esas acusaciones le dolieron. Puedo decir que eso lo cambió. Definitivamente estaba estresado. Y el estrés mata", consideró. "Me gusta pensar que no sólo falleció, sino que se fue. Dejó este lugar, este mundo, para ir a un lugar mejor porque el descanso que necesitaba nunca lo conseguiría en esta vida".

Después de observar cuidadosamente a Jackson durante su tiempo juntos, Whitfield llegó a la conclusión de que el cantante “nunca lastimaría a un niño”, basándose en lo que vio durante su tiempo de servicio.

"No era su personaje. Tenías que estar cerca de él para conocerlo y yo estaba allí. Así que no, ese no era él. Y por eso todavía me sorprende cuando escucho cosas así", dijo el guardaespaldas Bill Whitfield al The Sun, y recordó que el cantante dijo en una ocasión que "se cortaría la muñeca" antes de lastimar a un niño.

Cómo fueron las acusaciones hacia Michael Jackson

Las acusaciones de abuso infantil contra Michael Jackson se remontan a 1993, cuando Evan Chandler, padre de Jordan, uno de los jóvenes bailarines que frecuentaban el rancho de Neverland, lo acusó por primera vez.

El 25 de junio de 2009, Michael Jackson sufrió un paro cardiorrespiratorio en su residencia alquilada en Holmby Hills. Aunque el servicio de emergencia fue llamado rápidamente y los paramédicos intentaron reanimarlo, Jackson fue declarado muerto a las 2:26 p.m. en el Ronald Reagan UCLA Medical Center en Los Ángeles.

