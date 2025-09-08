El hijo mayor de Rupert Muroch se quedará con el control de Fox y todo el grupo mediático

Los herederos de la influyente cadena de medios Fox News llegaron a un acuerdo este lunes tras un año de juicio. La voluntad del poderoso magnate Rupert Murdoch se impuso en la familia y, finalmente, será el hijo mayor quien se quede con el control del grupo.

De esta manera, el conflicto familiar retratada en la serie Succession culminó en que Lachlan Murdoch conducirá el conglomerado mediático de derecha que incluye a News Corporation, (Wall Street Journal, New York Post en Estados Unidos, The Sun en Reino Unido, The Australian) y a Fox Corporation (Fox News).

La resolución es una victoria para Rupert, quien pretendía que se mantenga la línea editorial conservadora y no confiaba en el resto de sus descendientes para eso, dado que consideraba que algunos mostraban una tendencia liberal.

Bajo el acuerdo judicial alcanzado, el resto de los herederos, Prudence, Elisabeth y James Murdoch sólo se quedarán con el dinero de la venta de las acciones de las empresas y dejarán de tener incidencia en las mismas.

La decisión podría no implicar una gran pérdida para la hija mayor, Prudence, que casi no participó en la compañía, pero sí para los dos últimos, que trabajaron más activamente y se opusieron a que Lachlan tome el control total. Ambos tienen posiciones políticas de centro, a diferencia del ganador del pleito.

En tanto, las dos hijas menores, Grace y Chloe Murdoch, se incorporarán a un nuevo fideicomiso con Lachlan. "Se establecerán nuevos fideicomisos para el beneficio de Lachlan Murdoch, Grace Murdoch y Chloe Murdoch", dijo un comunicado de prensa que identificó a Rupert y sus dos medias hermanas como "fideicomisos beneficiarios restantes".

Reseña de la disputa en la familia Murdoch

El origen del conflicto se remonta a 1999, cuando Rupert Murdoch, que actualmente tiene 94 años, se divorció de su exesposa, Anna María Torv, con quien había tenido a Elisabeth, Lachlan y James Murdoch.

En ese entonces, al separarse, motivado por Torv, firmaron un fideicomiso irrevocable que buscaba amparar la herencia de sus cuatro hijos (los tres que tuvo con Torv más la primogénita que tuvo con Patricia Booker).

Sin embargo, años después, el magnate tuvo dos hijas más, fruto de un nuevo matrimonio. Ambas estaban excluidas del fideicomiso originario por lo que Murdoch aprovechó ese argumento para desarmarlo y entregar, de paso, el control de los medios a Lachlan, cosa que sus hermanos impugnaban.



