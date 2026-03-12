La serie Esa noche llega al catálogo de Netflix el 13 de marzo con una historia de suspenso y drama familiar que gira en torno a un accidente que cambia el destino de tres hermanas durante un viaje. El thriller español, compuesto por seis episodios, adapta la novela homónima escrita por Gillian McAllister.

La trama se ambienta en República Dominicana y gira en torno a tres hermanas que quedan atrapadas en una situación extrema durante unas vacaciones familiares. El punto de partida es un accidente que altera por completo el equilibrio entre ellas y las obliga a decidir hasta dónde están dispuestas a llegar para protegerse entre sí.

Protagonizada por Clara Galle, Claudia Salas y Paula Usero, la ficción, lejos de centrarse en una investigación policial clásica, construye su tensión a partir del impacto íntimo del hecho y de cómo una decisión tomada en segundos puede modificar para siempre la vida de una familia.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Netflix estrena 'Cortafuego', un thriller español protagonizado por Joaquín Furriel donde "nada es lo que parece"

Un accidente que cambia todo: el dilema moral que atraviesa "Esa noche"

La historia comienza cuando Elena, el personaje interpretado por Galle, atropella accidentalmente a un hombre mientras disfruta de unas vacaciones familiares. El temor a enfrentar consecuencias legales graves y la posibilidad de perder a su hija la empujan a pedir ayuda a sus hermanas Paula (Claudia Salas) y Cris (Paula Usero).

A partir de ese momento, la serie plantea su dilema central: qué hacer cuando decir la verdad implica destruirlo todo. Las tres mujeres deben decidir si enfrentar la situación o encubrir lo ocurrido, aun sabiendo que cualquier elección tendrá un costo irreversible.

“La serie explica muy bien cómo un mismo episodio puede repercutir de manera muy diferente en personas que lo han vivido directamente”, explicó Claudia Salas sobre el enfoque del relato, que combina tensión narrativa con un retrato profundo de los vínculos familiares.

Las tres hermanas, además, tienen personalidades muy diferentes. “Paula, mi personaje, es la que tira siempre del carro, aunque realmente le gustaría ser como sus hermanas y quitarse ese rol de ser la que cuida y la que protege. Pero asumió esa responsabilidad desde una edad muy temprana y no es capaz de soltarla”, explicó Salas.

Paula Usero, Clara Galle y Claudia Salas protagonizan "Esa noche".

En contraste, Clara Galle describió a su personaje como la más vulnerable del grupo: “El mío, Elena, es la más inmadura y siempre ha estado sobreprotegida”. Y agregó: “No le gusta el conflicto y es un poco la moderadora entre sus hermanas, que sí que chocan más, y es un poco complaciente con ambas y con su padre”.

Rodaje en República Dominicana y la adaptación de un bestseller

La serie fue creada por Jason George, conocido por su trabajo en Narcos y Into the Night, quien también firma los guiones junto a Lara Sendim. La dirección está a cargo de Jorge Dorado y Liliana Torres.

La adaptación introduce cambios respecto del libro original. Mientras la novela transcurre con una familia británica en Italia, la serie traslada la historia a una familia española que viaja a República Dominicana.

“En el libro era una familia británica en Italia, y esto es una familia de Pamplona en República Dominicana. La riqueza de esta serie está en las diferencias que hay entre las dos culturas y las dinámicas que tienen las hermanas por la cultura de la que vienen”, explicó Clara Galle.

La oscura historia de “El asesino de TikTok” que inspiró un nuevo documental en Netflix

El rodaje también dejó varias anécdotas para el equipo. Durante la filmación, el elenco enfrentó situaciones inesperadas, como terremotos y encuentros con animales de la zona. Paula Usero recordó uno de esos momentos: “Tuvimos dos terremotos, estábamos en Punta Cana. Yo pensaba que estaban entrando a robar y la cama se movía, pero me di cuenta de que nadie podía estar entrando y moviendo mi cama. Fue muy fuerte”.

Además, el trabajo de caracterización incluyó escenas en las que los personajes aparecen envejecidos, lo que exigió largas sesiones de maquillaje. Usero contó que ese proceso generó momentos curiosos en el set: “Nos daba la risa el primer día que nos vimos, cada una nos recordaba a nuestras propias madres”.

Con un elenco que completan Pedro Casablanc, Alícia Falcó y Nüll García, la miniserie propone un thriller centrado en una pregunta que atraviesa toda la historia: ¿Hasta dónde se puede llegar para proteger a la familia y qué consecuencias tiene cruzar ciertos límites?

RV/ff