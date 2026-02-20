Netflix estrena este viernes Cortafuego, un thriller psicológico español ambientado en un incendio forestal que avanza sin control. Dirigida por David Victori (Sky Rojo), la película combina suspenso, drama familiar y tensión constante, con una historia atravesada por el duelo, la pérdida y la desconfianza, y con Joaquín Furriel como una de sus figuras centrales.

La propuesta se apoya en un conflicto íntimo llevado a un escenario extremo. Un incendio en expansión obliga a tomar decisiones urgentes mientras una familia enfrenta la desaparición de una niña y la falta de respuestas oficiales. El film construye su tensión no solo desde la amenaza del fuego, sino también desde los vínculos rotos, los secretos y las sospechas que emergen cuando el tiempo se agota.

Con un elenco encabezado por Belén Cuesta, Enric Auquer, Furriel y Diana Gómez, Cortafuego se suma a los estrenos más inquietantes de la temporada en la plataforma, con una narrativa que plantea un dilema moral en medio de una catástrofe natural.

Una desaparición, un incendio y una familia llevada al límite: de qué trata “Cortafuego”

La historia comienza tras la muerte del marido de Mara, interpretada por Belén Cuesta. Junto a su hija Lide (Candela Martínez), su cuñado Luis (Joaquín Furriel), la mujer de éste, Elena (Diana Gómez) y el hijo de ambos (Mika Arias), la mujer viaja a la casa de verano familiar ubicada en una zona boscosa. El objetivo inicial es vender la propiedad y cerrar una etapa marcada por el dolor, pero lo que debía ser una despedida tranquila se transforma rápidamente en una pesadilla.

Luego de una discusión familiar, Lide desaparece en el bosque casi al mismo tiempo en que se desata un incendio forestal de gran magnitud. A medida que las llamas avanzan con rapidez, las autoridades deciden suspender la búsqueda y ordenan una evacuación inmediata de la zona, dejando a la familia sin apoyo oficial en el momento más crítico.

Desesperada, Mara se niega a marcharse sin su hija y toma una decisión extrema. Junto a sus familiares, desafía la orden de evacuación y se adentra en el bosque para buscarla por su cuenta, aun sabiendo que el fuego puede cercarlos en cualquier momento. El tiempo corre en contra y cada paso implica un riesgo mayor.

Belén Cuesta (Mara), Joaquín Furriel (Luis), Mike Arias (su hijo), Diana Gómez (Elena) y Candela Martínez (Lide).

En ese contexto aparece Santi, el guarda forestal de la zona interpretado por Enric Auquer. Su figura se presenta como la única posible ayuda para orientarse en un entorno cada vez más hostil, aunque su confianza es dudosa desde el inicio y las sospechas comienzan a instalarse dentro del grupo.

La película subraya que el incendio no es la única amenaza. Aislados, sin comunicación y bajo una presión extrema, los personajes empiezan a revelar secretos, mentiras y tensiones acumuladas. Como plantea la propia trama, “entre el miedo, la desconfianza y los secretos ocultos, Mara empieza a comprender que el incendio no es la única amenaza… alguien está mintiendo”.

Ese desplazamiento del peligro hacia lo humano es uno de los ejes centrales del relato. Cortafuego no se limita a narrar la desaparición de una niña en un contexto de desastre natural, sino que utiliza esa premisa para poner a prueba los límites morales de sus protagonistas y exponer hasta dónde estarían dispuestos a llegar cuando sienten que todo vale.

Producción, rodaje y reparto: un thriller inmersivo y emocional

El director David Victori apostó por una forma de rodaje poco convencional. Gran parte de las escenas se filmaron sin que los actores vieran al equipo técnico, con cámaras ocultas y pruebas previas con otros intérpretes para ubicar los encuadres. Según explicó Joaquín Furriel, esta dinámica volvió al proyecto “muy inmersivo”.

“Hubo mucha improvisación, el primer día filmamos como 80 páginas. No había casi que actuar, era algo que realmente nos estaba sucediendo”, señaló Furriel en una entrevista, que además destacó la manera “novedosa” de trabajar del director. Belén Cuesta coincidió en que el proceso fue inusual y remarcó: “Es un género que no he tocado mucho”. La actriz también reveló que el desenlace estuvo oculto durante buena parte del rodaje.

Diana Gómez, por su parte, aportó otra clave del relato al señalar que la película muestra cómo cada personaje gestiona el duelo y el miedo de forma distinta. “Vas viendo cómo cada uno lo gestiona de manera diferente, desde fuera y desde dentro, y cómo al final todo acaba saliendo”, explicó. Furriel sumó que la historia “juega mucho con el miedo, la culpa y el prejuicio, y cómo se necesita siempre buscar un culpable”.

La película fue filmada con cámaras ocultas, sin que los actores vieran al equipo técnico.

El fuego, casi en su totalidad recreado con efectos especiales, funciona como un personaje más. Para Cuesta y Auquer, no es solo una amenaza física sino también una metáfora. “Representamos a personajes muy enfadados y con mucho dolor por una pérdida, y para quienes experimentar otra pérdida vuelve todo muy frenético”, afirmó Cuesta. Auquer agregó que la película reflexiona sobre “los riesgos de tomarse la justicia por tu mano” y sobre cómo el fuego interno puede llevar a cometer errores graves.

Cortafuego no se limita a contar la desaparición de una niña en medio de un incendio. La película plantea hasta dónde puede llegar una persona cuando siente que ya no tiene nada que perder. En ese cruce entre desastre natural y conflicto humano, Netflix suma un nuevo thriller a su repertorio, con una tensión sostenida y un final que, según adelanta la propia plataforma, confirma que “nada es lo que parece”.

