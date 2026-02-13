Este viernes 13 de febrero, Netflix suma a su catálogo Los cantores rusos, un cortometraje nominado al Oscar 2026 que combina música, humor y drama íntimo en apenas 17 minutos. La producción llega en plena temporada de premios y se perfila como una de las propuestas más comentadas del streaming para este fin de semana largo, tanto por su reconocimiento internacional como por la potencia de su relato.

Nominado al Premio de la Academia en la categoría de Mejor Cortometraje de Acción Real, el film propone una historia mínima en espacio y duración, pero amplia en resonancia emocional. Ambientado en un bar de carretera, el relato transforma una noche cualquiera en un escenario de catarsis colectiva, donde la música reemplaza a la violencia y la competencia deriva en exposición emocional.

La película está dirigida por Sam A. Davis y toma como punto de partida un cuento del escritor ruso Iván Turguéniev, publicado a mediados del siglo XIX. Esa base literaria clásica es trasladada a un contexto contemporáneo, atravesado por la soledad, la masculinidad y la dificultad de expresar sentimientos en voz alta.

Un bar, canciones improvisadas y una catarsis colectiva

La trama de Los cantores rusos transcurre durante una noche común en un bar perdido en una ruta. Un grupo de hombres, clientes habituales del lugar, decide romper la rutina con un concurso de canto improvisado. Lo que empieza como una competencia informal pronto se convierte en un espacio de exposición emocional, donde cada interpretación deja al descubierto inseguridades, frustraciones y deseos no dichos.

Lejos de la confrontación física, la película propone a la música como vía de resolución de conflictos. Entre bromas, provocaciones y canciones entonadas a pleno pulmón, emergen momentos de ternura inesperada. El corto avanza con un equilibrio preciso entre comedia y melancolía, desmontando el estereotipo del hombre imperturbable y mostrando cómo el canto puede funcionar como refugio frente a la soledad.

El proyecto tiene detrás a un director con trayectoria en la órbita del Oscar. Davis ya había sido reconocido por la Academia por su trabajo en el documental corto Period. End of Sentence. y fue nominado nuevamente en 2024 como productor de Nai Nai & Wài Pó. En este nuevo trabajo, asumió múltiples roles: dirección, fotografía y montaje, lo que le permitió construir un tono íntimo y coherente con su idea.

La inspiración para la adaptación surgió a partir del libro A Swim in a Pond in the Rain de George Saunders, que analiza cuentos clásicos de la literatura rusa. Davis decidió trasladar el relato de Turguéniev a un bar estadounidense actual, manteniendo el espíritu original pero resignificando su contexto. La película fue rodada en 35 mm para lograr una textura cálida y orgánica, y todas las voces se grabaron en directo durante el rodaje.

"Los cantores rusos" están nominados a los Oscar 2026 en la categoría Mejor Cortometraje de Acción Real.

El diálogo es en gran parte improvisado y se apoya en las experiencias reales de los intérpretes. “La idea de adaptar (la historia de Turguéniev) fue de repente tan clara como el agua: volvería a contar este cuento ruso de 1850, pero con todos estos talentosos cantantes virales de videos realmente desprevenidos que seleccionaríamos de TikTok, YouTube e Instagram de todo el mundo. Entonces podríamos llenar un bar con este grupo de genios en bruto, escondidos a plena vista en un pub”, dijo Davis a Variety recientemente.

La película tuvo su estreno mundial en el festival South by Southwest en marzo de 2025 y luego pasó por Tribeca, iniciando un recorrido que la llevó a ganar 35 premios en más de 50 festivales antes de su nominación al Oscar.

Un elenco descubierto en redes y un fenómeno que crece en streaming

Uno de los rasgos distintivos de Los cantores rusos es su elenco. En lugar de actores profesionales, Davis buscó cantantes reales en redes sociales y escenarios alternativos. El reparto incluye a figuras con trayectorias diversas, muchas de ellas surgidas de videos virales y actuaciones callejeras.

Entre los protagonistas se encuentra Michael Young, conocido como Mike Yung, quien alcanzó notoriedad tras su participación en America’s Got Talent. También forma parte Judah Kelly, ganador de The Voice Australia. Junto a ellos aparecen Will Harrington, Matthew Corcoran y Chris Smither, además de artistas descubiertos en Instagram, TikTok y YouTube.

El elenco se completa con intérpretes no cantantes que aportan textura al ambiente del bar: un veterano de la guerra de Afganistán, músicos callejeros, bailarines virales y habitués de bares del área metropolitana de Los Ángeles. Todos interpretan a hombres oprimidos por la rutina y las derrotas cotidianas, que encuentran en el canto una vía inesperada de conexión.

“Durante los siguientes cuatro días nos refugiamos con un pequeño equipo, una cámara de 35 mm y un boceto basado en un texto de 175 años de antigüedad, improvisando torpemente, esculpiendo, inspirándonos en experiencias reales (de las que este elenco tenía muchas), y formando una pequeña familia peculiar”, dice Davis. “Pero, al igual que el humo de cigarrillo que llenaba la sala, había una magia innegable en el aire, una sensación compartida de que estábamos tramando algo especial”.

Entre las canciones que suenan en el corto se destacan versiones de clásicos como The House of the Rising Sun y Unchained Melody de The Righteous Brothers, interpretadas en vivo, sin retoques, lo que refuerza la sensación de autenticidad.