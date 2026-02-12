Bridgerton: el error de guión que no tiene sentido en la temporada 4: ¿descuido narrativo?

Bridgerton 4 llegó con la expectativa habitual que rodea a uno de los fenómenos más importantes de Netflix. Romance, escándalos aristocráticos y una puesta en escena impecable que volvieron a conquistar a la audiencia global. Sin embargo, más allá del brillo visual y la quimica entre los protagonistas, un error de guión se convirtió en el centro de la conversación y generó críticas, incluso entre los seguidores más fieles de la saga. El punto en cuestión no es menor: se trata de una contradicción narrativa que afecta directamente la coherencia interna del universo creado por Shonda Rhimes y basado en las novelas de Julia Quinn.

El error más evidente de la cuarta temporada de la historia de época radica en la cronología de los acontecimientos. En temporadas anteriores se estableció con claridad la edad de ciertos personajes y el orden en el que debían desarrollarse sus respectivas historias románticas. Sin embargo, en esta cuarta entrega, un salto temporal implícito altera esa lógica sin explicación alguna.

Un personaje secundario que había sido presentado como demasiado joven para ingresar plenamente en la temporada social aparece, de repente, con la madurez y la experiencia necesaria para protagonizar decisiones trascendentales en la temporada 4 de Bridgerton. El problema no es el crecimiento del personaje en sí, sino la ausencia de un recurso narrativo que justifique ese avance.

En una serie donde la etiqueta, el calendario social y las reglas de la aristocracia son casi personajes en sí mismos, omitir un detalle temporal de esa magnitud rompe la verosimilitud del relato.

En entregas anteriores, este personaje se caracterizaba por su prudencia, su apego a las normas sociales y su tendencia a priorizar el deber familiar. No obstante, en la cuarta temporada adopta decisiones impulsivas que contradicen no solo su trayectoria previa, sino también conflictos que habían sido cuidadosamente desarrollados durante años.

La serie nunca ofrece una escena de quiebre emocional, un trauma o una revelación que explique semejante giro. El resultado es una sensación de incoherencia que muchos espectadores interpretaron como un "recurso forzado" para acelerar la trama romántica.

El retrato de Sophie Baek, la enamorada de Benedict Bridgerton

¿Adaptación libre o descuido narrativo?

Es cierto que Bridgerton nunca se presentó como una adaptación estrictamente fiel a los libros. De hecho, la serie se tomó varias libertades creativas desde su primera temporada, incorporando diversidad racial en la aristocracia británica y ampliando tramas secundarias que en las novelas eran apenas mencionadas.

SI bien existe una diferencia entre reinterpretar una historia y contradecir las reglas que la propia ficción estableció, el universo narrativo necesita consistencia para sostener la suspensión de la incredulidad del espectador.

En este caso, el error no parece responder a una decisión artística deliberada, sino más bien a la necesidad de acomodar tiempos de producción y arcos románticos sin dedicar suficiente espacio a la transición de los personajes.

Bridgerton 4

Como suele ocurrir con los grandes fenómenos culturales, las redes sociales amplificaron la discusión. Mientras algunos fanáticos restaron importancia al error, argumentando que el corazón de la serie es el romance y no la precisión histórica o cronológica.

