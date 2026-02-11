UNABOM en Netflix: la serie que aborda la radicalización de Ted Kaczynski

El caso de Ted Kaczynski vuelve a la pantalla con una nueva mirada. UNABOM: El origen de Ted Kaczynski es la serie protagonizada por Russell Crowe que reconstruye el proceso de radicalización del hombre que pasó a la historia como el Unabomber, responsable de una campaña de atentados con explosivos en Estados Unidos entre 1978 y 1995.

La producción, presentada como un thriller psicológico basado en documentos reales del FBI, se centra no solo en los crímenes, sino en el camino ideológico y personal que llevó a Kaczynski a convertirse en uno de los terroristas domésticos más notorios del siglo XX.

Quién fue Ted Kaczynski, el Unabomber que inspira la serie UNABOM en Netflix

Ted Kaczynski, matemático brillante formado en Harvard, inició una serie de ataques con bombas enviadas por correo que dejaron tres muertos y más de veinte heridos. Durante casi dos décadas, el FBI llevó adelante una de las investigaciones más extensas de su historia, bajo el nombre clave “UNABOM” (University and Airline Bombing), del que surgió el apodo mediático “Unabomber”.

La serie retoma documentos oficiales, informes de investigación y fragmentos del manifiesto que Kaczynski logró publicar en 1995 en medios estadounidenses, donde exponía su rechazo radical a la sociedad industrial y al avance tecnológico.

Russell Crowe protagoniza UNABOM, el thriller psicológico sobre el Unabomber

En esta producción, Russell Crowe asume el desafío de encarnar una figura atravesada por contradicciones: un intelectual con capacidades excepcionales que, progresivamente, se aisló del mundo hasta justificar la violencia como herramienta política.

El enfoque no romantiza al personaje ni se detiene en el espectáculo del crimen. Por el contrario, el guión propone un análisis del proceso de radicalización, explorando los factores psicológicos, ideológicos y sociales que confluyeron en su transformación.

Uno de los ejes centrales de UNABOM es el debate sobre el impacto de la tecnología en la vida moderna. Kaczynski construyó su discurso en torno a una crítica extrema al progreso tecnológico, argumentando que la industrialización destruía la libertad individual.

La serie contextualiza ese pensamiento en la década del ’70 y ’80, pero también deja abierta una lectura contemporánea: el malestar frente al avance tecnológico, la desinformación y la radicalización ideológica siguen siendo temas vigentes.

Un thriller psicológico con base documental

A diferencia de otras ficciones sobre crímenes reales, UNABOM adopta una estructura centrada en la investigación y el perfil psicológico, con apoyo en documentos desclasificados del FBI. El resultado es un relato tenso que combina reconstrucción histórica y análisis mental.

La propuesta se inscribe dentro de una tendencia creciente en el streaming: producciones que revisan casos reales con una mirada más analítica que sensacionalista.

