La serie El museo de la inocencia llega a Netflix como una adaptación de la célebre novela del escritor turco Orhan Pamuk, reconocido con el Premio Nobel de Literatura en 2006. El proyecto traslada a la pantalla uno de los relatos románticos más influyentes de la literatura turca contemporánea, ambientado en el Estambul de los años 60 y 70, marcado por tensiones sociales, diferencias de clase y un amor imposible.

La historia se centra en Kemal, un heredero perteneciente a una de las familias más adineradas de la ciudad, interpretado por Selahattin Paşalı. Su vida da un giro radical cuando conoce y se enamora de Füsun, una joven dependienta de origen humilde interpretada por Eylül Lize Kandemir. La relación entre ellos nace en secreto, condenada desde sus inicios por las convenciones sociales y familiares de la época.

La adaptación mantiene el foco en la evolución psicológica del protagonista, atravesado por la obsesión y el recuerdo. Conforme avanza la historia, Kemal comienza a conservar objetos vinculados a Füsun —pendientes, horquillas y colillas de cigarrillos— como fragmentos de un pasado idealizado, una idea que forma parte esencial tanto de la novela como de la adaptación televisiva.

Dirigida por Zeynep Günay, y con guion de Ertan Kurtulan, la serie está compuesta por nueve episodios que recorren una década de la vida de los personajes en una ciudad en plena transformación urbana y cultural. Más allá del romance, la producción explora las tensiones entre tradición y modernidad, las diferencias de clase y la memoria como refugio emocional.

El estreno en Netflix se dió el 13 de febrero de 2026, fecha en la que los suscriptores de la plataforma pudieron ver esta historia de drama, pasión y conflictos íntimos ambientada en el corazón de Estambul.

La presencia de actores como Oya Unustası, Tilbe Saran, Ercan Kesal, Zeynep Dinsel y Onur Ünsal contribuye a conformar un retrato coral de la sociedad estambulita de la época, reflejando la diversidad de personajes y miradas que atraviesan la narración.

La adaptación de El museo de la inocencia se suma a un auge creciente de producciones turcas en el catálogo global de Netflix, consolidando la presencia de historias que combinan profundidad emocional, contexto histórico y un enfoque narrativo que apela tanto a lectores de la obra original como a nuevas audiencias.

En paralelo a la ficción, la historia original de Pamuk tiene un correlato tangible en el mundo real: el Museo de la Inocencia, un espacio en Estambul creado por el mismo autor para albergar los objetos del relato literario, reflejo material de la obsesión y la memoria que inspiraron tanto la novela como esta ambiciosa adaptación televisiva.