El pasado miércoles 11 de marzo Netflix estrenó “Louis Theroux: Dentro de la machosfera”, un documental que se propone investigar uno de los fenómenos digitales más polémicos del presente: la expansión de un ecosistema digital de influencers que difunden discursos antifeministas, promueven modelos rígidos de masculinidad y generan ingresos a partir de la "frustración de hombres jóvenes".

El trabajo está encabezado por el documentalista británico-estadounidense Louis Theroux, reconocido por abordar universos extremos y controversiales. Desde TV Nation junto a Michael Moore hasta Weird Weekends y The Most Hated Family in America, su carrera se caracterizó por convivir con extremistas religiosos, grupos de odio y figuras marginales del debate público.

En esta ocasión, Theroux se introduce en la periferia más radicalizada de la machosfera, donde los contenidos de fitness, negocios y desarrollo personal conviven con mensajes misóginos, homófobos, antisemitas y racistas. El documental registra encuentros con influencers, podcasters y sus entornos familiares, y muestra cómo esas ideas se trasladan de internet a la vida cotidiana.

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El estreno se produce en un contexto de creciente preocupación internacional por el impacto de estos discursos en adolescentes. Tras el debate generado por la serie Adolescencia, también de Netflix, el documental amplía el foco hacia la dimensión real y económica del fenómeno, más allá de la ficción.

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Qué es la machosfera y por qué dejó de ser marginal

“La manosfera describe a un grupo de influencers casi exclusivamente masculinos que crean contenido sobre fitness, negocios y desarrollo personal”, explica Theroux en el documental, y añade: “Muchos de ellos son relativamente convencionales, pero en los márgenes existe una comunidad de figuras con puntos de vista mucho más extremos, y ese es el tema central del documental”.

Según el realizador, quienes integran ese núcleo duro “encarnan un machismo arrogante, que a ratos es misógino, homófobo, antisemita y racista”. Y enfatiza: “Cada vez más, no son figuras marginales: cualquiera que tenga hijos, sobre todo varones, sabe que están ganando terreno en la cultura. Su influencia se deja sentir en las escuelas, en el trabajo y en internet”.

El documental indaga en las causas de ese crecimiento. “Creo que hay muchos hombres solitarios por ahí, y ahora existe toda una industria dedicada a ellos”, afirma Theroux, “hay millones de horas de podcasts que hablan sobre la crisis de la masculinidad”. En ese marco, señala el atractivo de los mensajes simples: “Cuando ven respuestas fáciles -cuando ven a un tipo musculoso que parece muy rico diciéndoles que no es su culpa y señalando a los culpables- eso les resulta sumamente atractivo”.

Theroux subraya la edad del público objetivo: “Quizás sobre todo cuando solo tienes 15, 16 o 17 años; creo que no se puede subestimar la juventud de gran parte de este público. Se dirige a los jóvenes, y a veces les cuesta no creerlo a pies juntillas”.

Otro eje central es el modelo económico. El film muestra cómo los influencers venden cursos, academias digitales y comunidades privadas que prometen convertir a los seguidores en “hombres de alto valor”. El contenido debe ser cada vez más extremo para sostener la atención, la viralidad y la monetización.

Influencers, reacciones y los discursos expuestos en Netflix

Entre los protagonistas aparece Harrison Sullivan, conocido como HSTikkyTokky, quien resume su postura con una frase incluida en el documental: “Enseño a los chicos a ser chicos de verdad, no a estos niñatos de soja”. Tras el estreno, reaccionó con dureza: “Todos los que critican el documental de Theroux… son hombres con bajo nivel de testosterona… y mujeres obesas. Enojados con la vida… Robots. Ovejas. Ganado confinado dentro del sistema”.

En una transmisión posterior sostuvo: “¿Qué dije? ¡Yo era el protagonista, carajo! ¡Ustedes dudaron de mí! Theroux sabe a quién necesita para conseguir visitas”. También afirmó que el periodista había invertido dinero en su grupo, una versión que no fue corroborada.

Otro de los entrevistados es Myron Gaines, quien en el documental afirma: “Amo a las mujeres y, de hecho, las entiendo. Así que, como las entiendo, sé qué es lo mejor para ellas”. Tras la emisión lanzó una transmisión titulada Dentro de la esfera de mentiras de Theroux, donde calificó la película como “un montón de basura woke” y sostuvo: “Su objetivo es tomar a una persona controvertida, encasillarla, hacerla parecer loca, generar sensacionalismo y luego venderlo”.

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Según registros citados, en esas transmisiones Gaines utilizó lenguaje discriminador y cuestionó abiertamente al feminismo, al que responsabilizó de “todos los problemas del mundo”.

El documental también incluye a Sneako, quien acusó a Theroux de editar selectivamente sus intervenciones: “Lo eliminó todo. En cada debate que tuvimos, lo derroté”. Y agregó: “Me gustaría ver esas imágenes, Louis Theroux. Envíamelas para que pueda subirlas”.

Impacto social, riesgos y posibles salidas

Más allá del escándalo mediático, Dentro de la machosfera dialoga con investigaciones académicas y alertas institucionales. Foros incel, discursos de victimización masculina y llamados explícitos a la dominación aparecen como parte de un continuo que, en algunos casos, derivó en violencia real. Agencias como ASIO, en Australia, ya señalaron este fenómeno como una amenaza emergente.

Un estudio del Instituto Australiano de Criminología aporta otra perspectiva: cómo algunos hombres logran salir de estas comunidades. Los participantes describieron el proceso como gradual, marcado por la soledad, la ansiedad y lo que uno definió como “un círculo vicioso de depresión”. Con el tiempo, experiencias positivas fuera de esos foros comenzaron a socavar esa visión del mundo.

Theroux lo observa también desde su rol personal. “Como padre, esperas que tu influencia sea mayor que la que reciben en internet”, afirma, “pero pasan muchas más horas con el móvil que con nosotros, y no siempre sabemos qué ven”. Y advierte: “Llega un punto en que una broma deja de serlo, sobre todo cuando se repite sin que nadie la cuestione”.

El documental no presenta una solución cerrada, pero plantea una advertencia clara sobre la escala del fenómeno. “Cada vez estamos más inmersos en la machosfera… depende de nosotros cómo salir de ella”, resume Theroux. La producción deja expuesto que no se trata de un fenómeno marginal, sino de un negocio digital consolidado, con impacto cultural concreto y consecuencias que exceden la pantalla.

RV/ff