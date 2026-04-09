"No le cierran los números": Irina Hauser reveló detalles del departamento de Manuel Adorni en "QR!"

En el programa “QR!” de Canal E, la periodista Irina Hauser detalló la compra del departamento de 200 metros cuadrados en Caballito por parte del jefe de gabinete Manuel Adorni, y las irregularidades que detectaron en su financiación.

La escribana que intervino en tres operaciones distintas vinculadas con Adorni declaró que el funcionario recibió una financiación casi completa de dos jubiladas, quienes cubrieron 87% del valor del departamento, equivalente a unos 200.000 dólares de los 230.000 que costó la propiedad, sin intereses y con pago a plazo hasta noviembre de 2026.

Hugo Alconada Mon: "Adorni habla y caen presos todos"

“Tranquilo, págame cuando puedas”, señaló la escribana, según Hauser. Aun así, las cuentas no coinciden con la declaración jurada de Adorni, quien también hipotecó la propiedad el mismo día que su esposa compró otra vivienda en un country, generando más dudas sobre el origen de los fondos.

En los últimos dos años, según Hauser, Adorni habría pagado al menos 85.000 dólares entre hipoteca y trámites, con un salario que en ese período fue de 3.000.000 de pesos, lo que según los expertos no alcanza a justificar las cifras de la operación.

Video: así son las charlas por las que la esposa de Adorni facturó $ 6,3 millones

El exfutbolista Hugo Morales, quien originalmente vendió la propiedad a las jubiladas, declaró que el departamento estaba en muy malas condiciones y que las reparaciones corrieron a cargo de Adorni. La diferencia entre el valor de venta original y el que finalmente pagó el funcionario es, según Hauser, “una diferencia irrisoria”.

La periodista subrayó que aún faltan contabilizar gastos de escrituración, expensas y refacciones, y advirtió que será difícil justificar el origen del dinero utilizado en la compra.

En “QR!”, Hauser resumió la situación: “No le cierran los números y no puede explicar el mecanismo de compra y las hipotecas con estas personas”, evidenciando posibles irregularidades en las operaciones inmobiliarias del funcionario.

LB