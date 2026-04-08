Jorge Asís: “Milei ha cometido muchas chambonadas muy explícitas, muy obvias"

El periodista Jorge Asís aseguró que el presidente Javier Milei “ha cometido muchas chambonadas, chambonadas que son muy explícitas, muy obvias” al analizar al escenario político económico.

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El escritor citó su columna “La chiquilinada de monetizar la presidencia” en PERFIL.COM para referirse a la actual gestión libertaria.

“Cuando vos desde la política entrás en Comodoro Py es un problema, que lo puede confirmar la Doctora (Cristina Fernández de Kirchner) que está con tobillera. No es una cuestión menor. Son los riesgos previsibles de la actividad política”, sostuvo Asís.

“El tema Libra es complejo de explicar. No sigue tanto la sociedad la cuestión Libra, sabe que ahí hay algo, que hay un lío”, agregó en declaraciones al streaming “Gelatina”.

Y después completó: “Pero peor fue el tema ANDIS que aparecen ahí grabaciones y trascendidos, del 3%, la Guantanamera”.

“Cuando ya te cantan en las hinchadas o en el subte es un problema”, recalcó el analista político.

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“La economía no le funciona”

“Lo que no funciona verdaderamente es la economía. Y cuando yo te digo que sus logros son todos políticos es porque lo económico todavía está pendiente”, expresó en otra parte de la entrevista.

“La economía no le funciona y se sostiene con mitos. El mito de que sacó a 15 millones de argentinos de la pobreza, mentira. No sacó absolutamente nada”, enfatizó Asís.