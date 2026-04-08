El Reventón en Posadas: nueva edición con promociones, financiación y propuestas culturales

Posadas será sede desde este jueves y hasta el domingo de una nueva edición de El Reventón, una iniciativa que combina promociones comerciales, herramientas de financiamiento y actividades culturales en el microcentro de la ciudad.

El evento, que alcanza su 11° edición, fue presentado el pasado 26 de marzo en Casa de Gobierno, en el marco de una conferencia encabezada por el gobernador Hugo Passalacqua.

La propuesta contará con la participación de comercios adheridos que ofrecerán descuentos y planes de pago en distintos rubros, junto a una programación que incluye espectáculos en vivo y una feria gastronómica abierta al público.

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La palabra de Passalacqua

“Empezar una iniciativa es difícil, pero sostenerla en el tiempo lo es aún más”, expresó el gobernador durante la presentación del evento

Además puso en valor el impacto del comercio en la generación de empleo y sostuvo que “cuando hablamos de comerciantes, hablamos también de quienes trabajan detrás del mostrador, de toda una cadena que dinamiza la economía”. También indicó que “la forma de enfrentar los desafíos es con racionalidad, respeto, creatividad y persistencia”.

Respecto a las herramientas disponibles, el mandatario señaló que El Reventón “es una oportunidad que permite cuidar el bolsillo de la gente y, al mismo tiempo, sostener la actividad comercial”, y remarcó que el esquema de financiamiento se logra a partir del trabajo conjunto entre la provincia, el sector privado y el sistema financiero.

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Comercios adheridos

El ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, explicó que los consumidores podrán acceder a planes de financiación con tarjetas del Banco Macro en distintos rubros, incluyendo comercio, gastronomía y hotelería, con topes diferenciados según el tipo de compra.

Los programas Ahora permitirán financiar en 1, 6, 12, 15 y hasta 18 cuotas sin interés, con montos de hasta $816.000 en planes cortos y hasta $1.632.000 en opciones de mayor plazo. Las operaciones estarán disponibles con tarjetas Visa y Mastercard del Banco Macro, con costo financiero asumido por la entidad bancaria y la provincia.

Entre los programas incluidos se encuentran Ahora Misiones, Ahora Neumáticos, Ahora Bienes Durables y Ahora Construcción, abarcando rubros como indumentaria, calzado, librerías, juguetes, hogar, servicios, hoteles y restaurantes.

Desde la Cámara de Comercio e Industria de Posadas (CCIP), su presidente Federico Panozzo destacó la importancia de la herramienta para el sector privado y señaló que “los comercios se preparan especialmente para estas fechas, que generan movimiento y permiten dinamizar la actividad en un contexto complejo”.

Propuesta cultural y gastronómica

La agenda incluirá espectáculos en vivo y una feria gastronómica y cervecera que se desarrollará en la plaza San Martín, con la participación de entre 50 y 60 stands.

Entre las propuestas artísticas, se confirmó la presentación de JAF, referente del rock y blues nacional, quien formó parte de la banda Riff junto a Pappo.

El evento es organizado por la Cámara de Comercio e Industria de Posadas con el acompañamiento del Gobierno de Misiones, la Municipalidad de Posadas, el IPLyC, el Banco Macro, el Ministerio de Hacienda, la Policía de Misiones y el Ministerio de Salud.

Para más información se puede consultar el sitio web oficial https://elreventonposadas.com.ar/ o las redes sociales de El Reventón y de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas.