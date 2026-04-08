Carlos Maslatón: “El plan económico está colapsando y el Gobierno está en clara decadencia”

El analista financiero Carlos Maslatón volvió a cuestionar a la administración de Javier Milei al asegurar que “el plan económico está colapsando y el Gobierno está en clara decadencia”.

Además advirtió sobre el fracaso de las políticas actuales, denunció una "decepción moral" y alertó sobre un escenario de conflicto social debido al encarecimiento del costo de vida.

Respecto al análisis de la situación actual del país, Maslatón fue contundente al afirmar que “el gobierno está en clara decadencia”.

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“El plan económico está colapsando”

“Ya el plan económico está colapsando y siempre que colapsa el plan económico es la economía real. Ahora saltan todos los casos de corrupción que es una decepción moral muy grande para todos los que vinieron con la idea de la casta y que somos distintos”, agregó en declaraciones al programa “Duro de Domar” de C5N.

Según el especialista, esta crisis se fundamenta en un esquema de atraso cambiario que afecta directamente a la producción nacional, ya que “lo que está pasando acá es que vos tenés un tipo de cambio artificial que ha hecho el país carísimo y ese país carísimo es lo que te destruye toda la economía real”.

Además explicó que se está recurriendo a mecanismos de endeudamiento para sostener el valor de la moneda. “El Estado paga tasa de interés para que vos te quedes en la moneda local y eso implica incremento de deuda y además es emisión monetaria. Te dibujan un equilibrio fiscal que no existe”, señaló.

También comparó la gestión del actual ministro de Economía con experiencias pasadas al decir que “Luis Caputo lo único que ve es el rendimiento de los pesos respecto del dólar”.

“Es un ministro de economía parcialmente que ve el negocio de una mesa de dinero. No puedo creer que otra vez se haga lo mismo”, cuestionó.

El caso Adorni

El abogado se refirió al impacto que los recientes escándalos por supuesta corrupción están teniendo en la base electoral del oficialismo. "Ya pega el núcleo duro esto”, aseveró.

Además, en relación a los cuestionamientos éticos sobre los funcionarios, sostuvo que “vos te degradás moralmente y no volvés más”.

“Por eso te digo para mí yo no estoy optimista como el gobierno que tiene asegurada la reelección con esta economía es imposible”, evaluó.

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“La gente se está decepcionando”

En cuanto al clima social, Maslatón advirtió que el descontento está escalando en diferentes sectores de la población debido al ajuste, manifestando que “la gente se está decepcionando”.

Así subrayó la volatilidad del humor social al recordar que “en el 2001 a esta altura del año estaban las cosas muy mal” y que “todo parecía normal, mal pero normal”. “El estallido es en 15 días, 20 días, pasan esas cosas. No digo de que tenga que ser violento ni que vaya a ser violento. Nadie va a morir, no hay que prender fuego a nada”, remarcó.

Por último Maslatón analizó la personalidad del presidente Javier Milei y su reacción ante las críticas de la prensa, concluyendo que el mandatario “tiene la enfermedad de la intolerancia”.

“Es una persona intolerante, no le gusta que lo contradigan”, cerró el analista financiero.