Envidiosa 3: la serie argentina con Griselda Siciliani ya tiene fecha en Netflix

La ficción argentina "Envidiosa", creada por Adrián Suar y protagonizada por Griselda Siciliani, regresa con su tercera temporada el 19 de noviembre de 2025 en Netflix. La nueva entrega retoma la historia de Vicky, una mujer que atraviesa los dilemas de la vida adulta con una mezcla de humor, vulnerabilidad y fuerza, en un contexto donde los sueños, la maternidad y el amor se ponen a prueba.

El regreso de la serie marca otro paso firme para la producción audiovisual argentina en plataformas internacionales. Con dos temporadas exitosas que alcanzaron el Top 10 global de Netflix, Envidiosa se consolidó como un producto capaz de combinar sensibilidad local con proyección internacional.

Desde su estreno en 2024, la comedia creada por Suar se convirtió en un fenómeno de conversación en redes. El público encontró en Vicky un espejo de las contradicciones modernas. Esa mujer que intenta equilibrar la independencia profesional con los vínculos afectivos regresará con una historia más introspectiva y emocionalmente intensa.

La tercera temporada llega con la misma esencia, pero con un tono más maduro. Luego de reconciliarse con su pasado, Vicky enfrenta una nueva etapa en la que la estabilidad parece finalmente alcanzable. Sin embargo, el amor con Matías, interpretado por Esteban Lamothe, la enfrenta a desafíos que no esperaba. La convivencia, los celos, la posibilidad de ser madre y la presión de crecer en un entorno competitivo ponen en crisis su idea de felicidad.

La sinopsis oficial anticipa que el viaje de Vicky será tanto interno como externo. La mujer que alguna vez creyó tenerlo todo bajo control deberá redescubrir qué desea realmente. La serie no busca respuestas simples, sino abrir preguntas sobre el deseo, la madurez y la autenticidad.

El elenco vuelve a reunir a figuras reconocidas como Pilar Gamboa, Violeta Urtizberea, Marina Bellati, Bárbara Lombardo, Lorena Vega, Susana Pampín y Adrián Lakerman, a quienes se suman nuevas participaciones que prometen renovar la dinámica del grupo. Entre ellas, destacan Julieta Cardinali, Nicki Nicole y Sebastián Wainraich, quienes aportan frescura y nuevos matices a la trama.

La dirección de Daniel Barone mantiene la estética visual que distingue a la serie. La fotografía de Guillermo Zappino y la dirección de arte de Paula Beltrami consolidan una identidad visual luminosa, moderna y emocionalmente expresiva. Cada detalle, desde el vestuario diseñado por Lorena Díaz hasta la música original de Juan Blas Caballero, contribuye a construir un universo reconocible, donde la comedia se entrelaza con el drama cotidiano.

Uno de los puntos más valorados por la crítica en las temporadas anteriores fue la escritura de Carolina Aguirre, que vuelve a aportar su mirada sobre la mujer contemporánea. En esta nueva entrega, su guion profundiza en los dilemas existenciales sin perder la ironía que caracteriza a la serie. Aguirre explora los contrastes entre lo que se espera de una mujer adulta y lo que realmente quiere hacer con su vida.

El éxito de Envidiosa también responde a la química entre Suar y Siciliani, una dupla que logró combinar el humor romántico con la reflexión emocional. En esta temporada, la historia parece dispuesta a romper con los moldes tradicionales del amor televisivo. Vicky ya no busca una versión ideal de sí misma, sino una identidad que pueda sostener sin pedir disculpas.

El rodaje, realizado en Buenos Aires bajo la producción de Preludio y Kapow, mantuvo un enfoque cinematográfico en cada episodio. La apuesta de Netflix por una ficción argentina de alto nivel confirma la expansión del contenido local dentro de su catálogo internacional. Con 10 episodios de 30 minutos, la serie continúa apostando por un formato ágil y universal.

Más allá del argumento, "Envidiosa" refleja un fenómeno cultural. En tiempos donde las ficciones globales tienden a homogeneizar estilos, esta serie reivindica la identidad argentina a través del lenguaje, el humor y las contradicciones. Habla de mujeres que piensan, dudan, sienten y se equivocan, sin romantizar el caos ni negar la ternura.

Netflix adelantó que esta nueva entrega buscará capturar la complejidad emocional del presente. En palabras del equipo de producción, se trata de una historia “sobre cómo sostener los sueños sin perder la cordura”. Una frase que resume no solo la trama de Vicky, sino la experiencia de toda una generación.

