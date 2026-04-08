Artemis II: cuándo, cómo y dónde amerizará la nave espacial Orion de regreso a la Tierra

El amerizaje de la nave espacial Orion de la NASA en el marco de la misión Artemis II está previsto para el viernes 10 de abril y se realizará en el Océano Pacífico, frente a la costa de California. El operativo se ejecutará de forma conjunta con la Armada de los Estados Unidos, que desplegará a su personal para asistir a los miembros de la tripulación de Artemis II inmediatamente después del descenso y apostará el barco de la marina USS John P. Murtha.

El despliegue incluirá barcos especializados, helicópteros y equipos médicos que evaluarán a los astronautas tras el regreso, en un procedimiento clave para garantizar su seguridad luego de la exposición al entorno espacial.

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Durante su regreso a la Tierra, la sonda de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio realizará una maniobra denominada como “reentrada con salto” (skip reentry), que le permitirá disipar energía al interactuar con las capas superiores de la atmósfera antes de iniciar el declive definitivo hacia la superficie terrestre.

La misión Artemis II se prepara para su regreso a la Tierra

La cápsula de la agencia espacial estadounidense ingresará a la atmósfera terrestre a velocidades cercanas a los 40 mil kilómetros por hora, generando temperaturas extremas, que pondrá a prueba su escudo térmico.

La llamada “reentrada” de la nave Orion de la NASA a la Tierra ocurrirá cuando se precipite en la banda interior de la atmósfera. Durante ese proceso, viajará a una velocidad de 30 veces la velocidad del sonido. La violenta acción provocará que la parte exterior de la cápsula se caliente a más de 2.760 °C.

¿En qué consiste la reentrada con salto” que realizará la misión Artemis II?

El momento más "violento" de la histórica misión Artemis II ocurrirá a finales de esta semana. La nave impactará contra la atmósfera terrestre a una velocidad de 40.000 km/h, una magnitud física que transformará el aire alrededor de la cápsula en una bola de plasma a miles de grados.

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En este punto, el escudo térmico será la única barrera entre la tripulación y el fuego exterior, mientras los astronautas experimentan un nuevo "apagón" de comunicaciones debido a la intensidad del calor.

Artemis II

Tras la se activará la llamada "Super Bowl del aterrizaje". Se trata de una secuencia milimétrica donde 11 paracaídas deben desplegarse de forma escalonada para frenar la caída antes del impacto en el océano Pacífico. Aunque la ingeniería de la misión permite aterrizar con menos unidades, cualquier fallo en la sincronización comprometería la estabilidad de la nave Orion.

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A qué hora de Argentina aterrizará la misión Artemis II de la NASA

Según las proyecciones actuales de la NASA, el amerizaje de Orion está previsto para alrededor de las 15:30 (hora de Argentina).

Este horario podría variar levemente dependiendo de ajustes en la trayectoria final, aunque los equipos en Tierra trabajan para mantener una ventana lo más precisa posible.

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