La NASA advirtió que "no hay plan B" en caso de que el escudo térmico de Artemis II falle en su vuelta a la Tierra

La NASA advirtió que no existe un plan B en caso de que el escudo térmico de la misión Artemis II falle durante la reentrada, considerada una fase peligrosa para la tripulación. La nave Orion depende de un único sistema de protección térmica para soportar el calor extremo de la atmósfera terrestre.

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, habló sobre el riesgo durante una conferencia de prensa el martes, admitiendo: "En cuanto a lo que me quita el sueño, mi presión arterial estará elevada hasta que estén en paracaídas en el agua frente a la costa oeste".

Así es el satélite argentino que forma parte de Artemis II

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Explicó que el enorme cohete concentró una energía descomunal en la pequeña nave espacial, que debe disiparse de forma segura cuando Orion impacte contra la atmósfera terrestre. Estas advertencias se dan tras la misión Artemis I en 2020, cuando la nave espacial no tripulada experimentó una pérdida de carbón en su escudo.

Se espera que Artemis II, compuesta por cuatro astronautas, tiene previsto amerizar frente a la costa de San Diego, California. En su vuelta a la Tierra, la nave espacial alcanzará una altitud de aproximadamente 122 kilómetros sobre el plante antes de que su módulo de servicio se separe de la cápsula tripulada, que se precipitará a 40.000 kilómetros por hora.

Frente a la velocidad, el aire que se encuentra delante de la nave espacial se comprime violentamente, lo que provoca que las temperaturas exteriores se disparen hasta casi los 5000 °F. Durante esta fase, se forma alrededor de Orion una intensa capa de gas sobrecalentado, que bloquea temporalmente las señales de radio e interrumpe la comunicación.

Los cuatro astronautas

Tras sobrevivir al calor más intenso de la reentrada, dos paracaídas de frenado se desplegarán para reducir la velocidad de Orion. Momentos después, se desplegará otro conjunto de paracaídas de piloto para alcanzar una velocidad promedio de 27 kilómetros antes de amerizar.

Isaacman explicó que "la mayoría de los protectores térmicos que tenemos disponibles no son la solución adecuada a largo plazo". "Por eso estamos aumentando el ritmo de producción, recuperando la normalidad y acercándonos cada vez más a la excelencia", agregó.

La tripulación regresa a la Tierra luego de sobrevolar la cara oculta de la Luna, la que siempre mira en dirección opuesta a la Tierra. Los astronautas informaron que vieron patrones geométricos, formaciones sinuosas y tonalidades inesperadas sobre el terreno lunar.