"La política internacional impacta en la vida diaria", aseguró Guillermo Justo Chaves en "QR!"

En el programa “QR!” de Canal E, el ex jefe de gabinete de Cancillería, Guillermo Justo Chaves, advirtió que las decisiones políticas internacionales repercuten de manera directa en la vida cotidiana de los argentinos. “La política internacional impacta en la vida diaria”, afirmó Chaves, explicando que incluso conflictos a miles de kilómetros tienen efectos concretos sobre los precios, la industria y el empleo en el país.

Durante el análisis, Chaves detalló que muchas alertas sobre conflictos bélicos, especialmente entre Irán e Israel, se basan en suposiciones y no en hechos comprobados. Según el exfuncionario, se habló de armas de destrucción masiva y ataques inminentes que nunca estuvieron debidamente justificados. Además, describió cómo la política interna de Estados Unidos, incluyendo la figura de Donald Trump, influye en la dinámica internacional. “Trump, con su estilo agresivo, condiciona muchas decisiones estratégicas y obliga a que otros actores, como China y Pakistán, intervengan para evitar escaladas”, dijo.

Por su parte, el especialista en economía Guido Bambini explicó el impacto de estos conflictos en los mercados globales y la economía local. Destacó que el precio del petróleo subió de 67 a 120 dólares en poco más de un mes, un incremento que repercute en el precio de los combustibles y en los costos de transporte en Argentina. Además, los fertilizantes aumentaron un 64%, lo que afecta directamente a productores agrícolas y encarece los insumos para cultivos clave como la soja.

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Bambini señaló que estas variaciones se suman a la alta tasa de interés de Estados Unidos, que se incrementó un 8% después de la caída de los mercados, generando un aumento del costo de financiamiento para Argentina y complicando la refinanciación de deuda externa prevista para 2026 y 2027. “Si no se toman medidas alternativas, la economía real seguirá chocando con las finanzas globales”, advirtió.

Chaves criticó la política internacional del gobierno de Javier Milei, al que describió como “sesgado, dogmático y centrado exclusivamente en el sector financiero”. Señaló que las decisiones unilaterales y la falta de estrategia con bloques emergentes limitan la capacidad del país de aprovechar oportunidades de desarrollo, industrialización y transición energética. “No podemos pensar que la política exterior no influye en la jubilación, en la energía o en la producción agrícola. Todo está conectado”, subrayó.

El análisis incluyó también la posición de China y el sur global, con economías que crecen entre 5% y 8% anual, y que representan oportunidades comerciales estratégicas para Argentina. Según Chaves, “no solo debemos mirar a China, sino también a Indonesia y otros países con desarrollo complementario, y dejar de concentrarnos exclusivamente en Estados Unidos e Israel”.

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Además, Chaves explicó cómo la incertidumbre internacional genera efectos inmediatos en la economía doméstica: subas de nafta del 22%, aumentos en el precio del gasoil y del transporte urbano, y mayores costos de insumos agrícolas, sumados a la caída del precio de la soja. Esto impacta directamente en las pymes, productores rurales y consumidores, generando un efecto en cadena que afecta a toda la sociedad.

El programa concluyó con un llamado a construir una mirada integral de la Argentina hacia el mundo, con políticas que consideren la industrialización, la transición energética, la diversificación de socios comerciales y la integración con economías emergentes. Chaves enfatizó que la oposición y los actores políticos deben prepararse para enfrentar los desafíos que vienen tras la actual gestión, buscando alternativas de crecimiento que respondan a las necesidades reales de la población.

“Si no miramos hacia adelante y aprendemos de los errores, nos quedaremos atrapados en discusiones internas sin aprovechar las oportunidades globales”, cerró Chaves, subrayando la importancia de una estrategia internacional coherente y de un modelo económico que conecte política, industria y sociedad.

LB